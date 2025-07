Après avoir gravi l'Everest, Inoxtag va traverser l'océan Atlantique pour rejoindre la Martinique seul, dans un bateau sans moteur

Ce mercredi 9 juillet, le YouTubeur Inoxtag se lance dans un nouveau défi : traverser l’Atlantique pour rejoindre la Martinique seul, dans un bateau sans moteur.

Inoxtag est un YouTubeur comptabilisant 22 millions d’abonnés qui fait beaucoup parler de lui, et pour cause : l’année dernière, le jeune homme de 23 ans a gravi l’Everest et a sorti un documentaire, “Kaizen”, pour relater son ascension. Ce reportage a connu un immense succès car il a dépassé les 30 millions de vues sur YouTube et a engendré plus de 2 millions d’euros de bénéfices.

Crédit photo : Inoxtag / YouTube

Pourtant, le documentaire d’Inoxtag n’a pas fait l’unanimité à sa sortie, comme le montre l’avis d’un célèbre alpiniste. Une grosse polémique a enflé autour de ce reportage. Des critiques auxquelles Inoxtag n’a pas tardé à répondre. Un an plus tard, le jeune homme a un nouveau projet : traverser l’océan Atlantique pour rejoindre la Martinique. Cette traversée, de 10 à 15 jours, se passera seul, dans un bateau sans moteur.

Inoxtag va traverser l’Atlantique

Inoxtag a annoncé son nouveau défi dans une vidéo postée sur son compte TikTok ce dimanche 6 juillet.

"Je pars traverser l'Atlantique. On se revoit bientôt les gars, prenez soin de vous, je vous prépare une petite vidéo. Enfin petite, ça va être gore, je pense que je vais morfler. Si tout se passe bien et que je ne suis pas pris dans une tempête, normalement, j'arriverai en Martinique. On se tient au jus, je vous dirai quand je serai là", a-t-il déclaré dans sa vidéo.

Si cette traversée semble dangereuse, on imagine que la sécurité d'Inoxtag sera tout de même assurée par son équipe, qui pourrait le suivre en bateau ou rester dans les environs pour lui porter secours en cas de problème. Une fois qu’il sera arrivé, Inoxtag prévoit de publier une vidéo de sa traversée. Qui sait, elle connaîtra peut-être un aussi grand succès que son documentaire sur son ascension du mont Everest ?