Il abat 16 arbres vieux de 50 ans, dans le jardin de sa... voisine, pour avoir une « vue imprenable sur l'océan »

Aux États-Unis, un homme a décidé de donner de la valeur à sa maison en ayant une belle vue sur l’océan. Pour cela, il n’a pas hésité à se rendre sur le terrain de sa voisine pour abattre 16 arbres illégalement.

Jonathan Jacoby a investi dans une maison sur une île du Massachusetts. Mais alors qu’il cherchait à la revendre, il a eu une idée pour lui donner plus de valeur : abattre les arbres devant chez lui pour offrir une belle vue sur l’océan Atlantique. Sauf que ces arbres étaient situés sur... le terrain de sa voisine.

Crédit photo : iStock

Sans hésiter, Jonathan Jacoby a décidé de se rendre sur la propriété voisine pour abattre 16 arbres illégalement et avoir ainsi une plus belle vue pour sa maison. Ces arbres, vieux de 50 ans, ont été plantés par la famille de la propriétaire, Patricia Belford. Jonathan a abattu des cerisiers, des cèdres et des cyprès de Leyland, dont certains mesuraient plus de 9 mètres de haut.

“Ces arbres offraient de l’ombre, une valeur esthétique, de l’intimité et réduisaient le bruit”, a affirmé Patricia Belford, selon Le Parisien.

Elle attaque son voisin en justice

Face à cela, Patricia Belford a pris les choses en mains puisqu’elle a décidé de poursuivre Jonathan Jacoby en justice. Selon le média Nantucket Current, elle lui réclame 1,4 million de dollars de dédommagements (soit environ 1,2 million d’euros) pour les dégâts engendrés sur sa propriété.

Peu de temps après avoir coupé les arbres, Patricia a découvert que Jonathan avait posté une annonce pour vendre sa maison, indiquant qu’elle offrait une “vue imprenable sur l’océan”.

“Les actions du défendeur visaient à améliorer la vue sur l’océan depuis sa propre résidence et ont été menées en toute connaissance de cause, alors qu’il n’avait aucun droit légal de le faire”, détaille la plainte de Patricia.

Crédit photo : Nantucket Current

Une enquête a été ouverte suite à ce litige. Le remplacement des arbres pourrait coûter au moins 486 000 dollars (414 000 euros), sans compter l’argent qui devra être versé pour le préjudice subi, estimé à 1,4 million de dollars par Patricia.

Ce n’est pas la première fois qu’un conflit de voisinage éclate à cause d’un arbre. En Angleterre, deux voisins se sont en effet disputés à cause d’un arbre situé entre leurs deux maisons. Pour régler le problème, l’un des deux habitants a décidé… de le couper en deux.

Des solutions radicales qui, généralement, enveniment encore la situation.