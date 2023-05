3 ans après son coming-out trans, Elliot Page célèbre son bien-être en partageant une photo torse nu

Elliot Page a publié une photo de lui sur Instagram où il s’affiche torse nu, afin de partager à quel point il se sent heureux dans son corps.

Il y a trois ans, Ellen Page devenait Elliot Page. La jeune actrice qui s’est fait connaître grâce au film Juno faisait son coming-out trans et non binaire, devenant un symbole de la lutte en faveur des droits des personnes transgenres.

Pour transformer son corps, Elliot Page a subi une intervention chirurgicale au niveau du torse. Une opération qui lui a sauvé la vie selon ses dires. Désormais, il ne cesse de s’affirmer publiquement sous sa nouvelle identité et n’hésite pas à montrer son nouveau corps sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : Instagram / elliotpage

Ce mercredi 10 mai, Elliot Page a publié une photo de lui torse nu, tout en s’ouvrant sur les combats intérieurs qu’il a dû mener avec son corps. Aujourd’hui, il se sent enfin bien dans son corps et n’a jamais été plus heureux.

Elliot Page se sent enfin bien dans son corps

Pour accompagner sa photo, il écrit : “Ça fait tellement de bien de s’exposer au soleil maintenant. Je n’aurais jamais pensé que j’expérimenterais ça, le bonheur que je ressens avec mon corps”.

L’acteur sortira une autobiographie, nommée “Pageboy”, le 6 juin prochain, dans lequel il reviendra sur sa transformation physique mais aussi sur ses difficultés à assumer le corps qu’il avait auparavant : “Je suis tellement reconnaissant de ce que l’affirmation de mon genre m’a apporté et j’ai hâte de vous en dire plus bientôt”.

Crédit photo : Instagram / elliotpage

Depuis son changement de genre et son coming-out, Elliot Page n’a cessé de rappeler à quel point il se trouvait plus heureux aujourd’hui et à quel point la vie lui semblait plus facile à appréhender. Et on ne peut qu’applaudir le courage dont il a fait preuve pour s’assumer et s’affranchir du regard des autres.