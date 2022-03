Le personnage joué par Elliot Page dans The Umbrella Academy a été renommé pour la saison 3

Alors que la troisième saison de The Umbrella Academy approche, l’acteur Elliot Page a dévoilé le nouveau nom de son personnage sur les réseaux sociaux.

Le 22 juin prochain, la série The Umbrella Academy va revenir sur nos écrans avec une troisième saison. Diffusée sur Netflix, elle contiendra 10 épisodes inédits. Cette série retrace l’histoire d’une équipe de sept enfants armés de pouvoirs, qui voyagent dans le temps dans le but de mettre fin à l’apocalypse qui menace la Terre.

Crédit photo : Netflix

Depuis la diffusion de la saison 2 sur Netflix, un changement a été dévoilé parmi les acteurs de la série. En décembre 2020, l’acteur Elliot Page (nommé autrefois Ellen) a annoncé être transgenre et non binaire. Suite à cette annonce, Netflix avait immédiatement changé son prénom dans les crédits.

Dans la série, Elliot Page interprétait le rôle de Vanya Hargreeves, une jeune femme dont le pouvoir était de créer une énergie très puissante en jouant du violon. Suite au changement de genre de l’acteur, celui-ci a dévoilé que son personnage allait lui aussi être transformé.

Un nouveau nom pour le personnage d’Elliot Page

Selon un post publié sur le compte Twitter de l’acteur, le personnage d’Elliot Page va changer de nom. En effet, l’acteur a posté une photo de lui assis dans un restaurant, arborant une nouvelle coupe de cheveux, avec la légende : « Rencontrez Viktor Hargreeves ».

On comprend donc que tout comme l’acteur, son personnage évoluera avec lui dans cette troisième saison. On ne sait pas encore comment ce changement de nom sera intégré dans l’histoire. À la fin de la saison 2, les membres de la Umbrella Academy reviennent dans le présent après avoir voyagé dans le temps, et sont confrontés à une réalité alternative dans laquelle ils ont été remplacés par une nouvelle famille. Ainsi, il se pourrait que le personnage de Viktor appartienne à cette nouvelle dimension. Cependant, des fans supposent également que tout comme Elliot, Viktor serait un personnage transgenre et que sa transformation sera assumée durant la série.

Il faudra attendre encore quelques mois avant de voir les nouveaux épisodes de The Umbrella Academy et comprendre le nouveau rôle d’Elliot Page dans l’histoire.