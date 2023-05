Jamie Foxx hospitalisé depuis 3 semaines pour une raison mystérieuse, il sort enfin du silence

Hospitalisé depuis trois semaines pour des raisons mystérieuses, Jamie Foxx est enfin sorti du silence, donnant de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Mais qu’est-il arrivé à Jamie Foxx ? C’est un mystère qui interroge le tout Hollywood depuis trois semaines, lorsqu’il a été hospitalisé d’urgence alors qu’il était sur le tournage du film “Back In Action” à Atlanta. Un mystère car peu d’informations ont fuité sur les réelles raisons de son hospitalisation qui dure et qui inquiète forcément.

Toujours à l’hôpital, l’acteur âgé de 55 ans a tenu à rassurer ses fans sur les réseaux sociaux en publiant son premier message sur Instagram depuis le début de son hospitalisation : “J’apprécie tout votre amour, je me sens béni !” a-t-il écrit.

Jamie Foxx victime d’une complication médicale

Cependant, Jamie Foxx et son entourage restent toujours aussi mystérieux quant à son état de santé et sa maladie. Seule sa fille Corinne Foxx a communiqué, en évoquant une “complication médicale”, mais sans préciser la nature de celle-ci : “Heureusement, grâce à une action rapide et à de grands soins, il est déjà sur le chemin de la guérison. Nous savons à quel point il est aimé et apprécions vos prières.”

Crédit photo : Instagram / iamjamiefoxx

Aujourd’hui, les proches de l’acteur demandent à tous de continuer à prier pour que l’état de santé de Jamie Foxx s’améliore. De nombreuses personnalités ont publié des messages de soutien envers l’acteur connu pour ses rôles dans “Ray”, “Django Unchained” ou encore “Collatéral”.

Depuis le début de son hospitalisation, le tournage de son film a naturellement été suspendu. Par ailleurs, il a été remplacé par Nick Cannon à la présentation de la sixième saison de son émission Beat Shazam, qu’il produit depuis 2017.