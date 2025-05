Un acteur phare de Harry Potter hospitalisé en urgence, ses fans sont sous le choc

Sur son compte Instagram, un acteur de la saga Harry Potter a posté un message indiquant qu’il a été hospitalisé en urgence après avoir eu des problèmes respiratoires.

Des acteurs emblématiques ont joué dans la saga Harry Potter et ont marqué toute une génération. Mais avec le temps, plusieurs d’entre eux ont disparu, comme l’actrice Maggie Smith, qui incarnait le professeur McGonagall. D’autres ont également eu des problèmes de santé. C’est le cas de cet acteur de la saga qui a subi une lourde opération en urgence.

Mais il n’est pas le seul. Début mai, un acteur phare d’un film Harry Potter a été hospitalisé en urgence pour des problèmes respiratoires, puisqu’il était incapable de respirer. Il s’agit de Stanislav Yanevski, qui jouait le rôle de Viktor Krum dans “Harry Potter et la Coupe de feu”. Comme le précise L’Indépendant, dans le film, ce joueur de Quidditch buglare a participé au tournoi des trois sorciers aux côtés de Cédric Diggory, Fleur Delacour et Harry Potter.

Crédit photo : Warner Bros.

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Stanislav Yanevski a posté un message sur son compte Instagram pour donner de ses nouvelles. À leur grande surprise, les fans de l’acteur ont découvert une photo où on le voit sur un lit d’hôpital avec un bandage sur le nez.

Crédit photo : @stan_yanevski / Instagram

“Peu après mon anniversaire, j’ai été hospitalisé pour insuffisance respiratoire. J’ai été opéré et la photo a été prise juste après ma sortie du bloc opératoire. Comme toujours et comme le disent ceux qui me connaissent de plus près, j’ai traversé cette épreuve en silence car je ne voulais effrayer ni inquiéter personne. J’ai toujours été comme ça. Je me bats en silence. Je suis encore en convalescence et tout se passe pour le mieux. Je vais pouvoir respirer librement et savourer pleinement la vie, ce que j’avais perdu ces derniers mois. Je pourrai bientôt dormir sans difficulté, récupérer pleinement grâce à un sommeil paisible et retrouver toute ma forme. J’ai encore quelques morceaux plantés dans le nez, ce qui m’empêche de parler librement”, a-t-il rédigé sur le réseau social.