Miss France 2023 : les 20 tweets les plus drôles sur la cérémonie de TF1

La soirée du samedi 17 décembre s’est transformée en conte de fées pour Indira Ampiot : elle a remporté le titre tant convoité de Miss France 2023 au M.A.CH 36 de Déols (Châteauroux).

Ce samedi soir, Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, a été élue Miss France 2023 à l’issue du célèbre concours de beauté diffusé en prime time sur TF1. Celle qui a succédé à la Francilienne Diane Leyre a remporté la couronne tant convoitée au M.A.CH 36 de Déols (Châteauroux).

Crédit Photo : SIPA/Pierre Villard

La nouvelle Miss France 2023 séduit les internautes

La nouvelle reine de beauté âgée de 18 ans était compétition avec 29 autres candidates. Mais seules cinq d’entre elles se sont hissées dans le classement final : Miss Nord-Pas-de-Calais (première dauphine), Miss Franche-Comté (deuxième dauphine), Miss Martinique (troisième dauphine) et Miss Auvergne (quatrième dauphine).

« Je vis un rêve éveillé, je tiens à remercier les 29 autres candidats, vous n’avez pas démérité les filles », a réagi Indira Ampiot après son couronnement.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa victoire a enflammé les réseaux sociaux. Et comme à leur habitude, certains internautes, notamment sur Twitter, n’ont pas hésité à commenter les prestations des participantes, pour le meilleur et pour le pire.

