En finale de Miss Italie, cette jeune fille de 18 ans soulève sa robe et surprend tous les spectateurs

En 2018, une candidate au concours Miss Italie s’est hissée à la troisième place de la compétition, provoquant au passage un tourbillon d’insultes. La raison ? Celle qui a été élue deuxième dauphine était munie d’une prothèse sous sa robe.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Chiara Bordi a été élue deuxième dauphine lors du concours Miss Italie en 2018. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la participante est une véritable battante.

Handicapée, la candidate reçoit un flot de critiques

À l’époque, la jeune fille - alors âgée de 18 ans - avait foulé la scène munie d’une prothèse de jambe, prouvant ainsi au passage que son handicap n’était pas un obstacle mais une force.

Celle qui est devenue la première candidate a défiler avec une jambe bionique pour le concours de Miss Italie a été victime d’un accident de la route à l’âge de 13 ans. Après son amputation de la jambe, la jolie brune n’a pas abandonné son rêve de devenir mannequin.

Crédit Photo : La 7

Force est de constater que cette dernière a réalisé son souhait puisqu’elle s’est hissée à la troisième place du concours de beauté. Malheureusement, Chiara Bordi a reçu un flot d’insultes sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter.

«Tu me dégoûtes, rentre chez toi, les gens votent pour toi parce que tu es estropiée», «Tu ne peux pas représenter l’Italie sans une jambe parce que tu es estropiée», a-t-on pu lire sur Twitter.

Crédit Photo : chiarabordi_ / Instagram

Sans surprise, la jeune femme a également reçu des messages de soutien, dont celui-ci : «Quelle incroyable résilience, bravo à vous Chiara». De son côté, la principale concernée n’a fait qu’une bouchée des critiques avec beaucoup de sagesse.

«Il me manque une jambe, mais à vous un cœur et un cerveau… Derrière toutes ces méchancetés se cachent des frustrations et des insatisfactions. Ce n’est pas la victoire qui m’intéresse, mais montrer au monde que la vie est toujours belle», avait lancé la jeune femme à ses détracteurs.