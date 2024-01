“Je ne rassemblerai plus jamais à ça”: Selena Gomez dévoile des photos de sa prise de poids et le résultat sur son corps

La business woman, chanteuse et productrice Selena Gomez a fait sensation ce 23 janvier sur Instagram. Voici pourquoi.

Selena Gomez a une nouvelle fois fait parler d’elle. Et cette fois-ci, ce n’est pas concernant sa vie amoureuse, avec Benny Blanco. Ce 23 janvier, en story Instagram, Selena Gomez a publié une photo d’elle en bikini datant d’il y a plusieurs années, elle a écrit en légende : “Aujourd’hui, j’ai réalisé que je ne ressemblerai plus jamais à ça…”. Puis, dans une seconde story, elle a partagé une photo d’elle en bikini, datant de cette année.

En légende, elle a écrit : “Je ne suis pas parfaite, mais je suis fière de qui je suis. Parfois, j’oublie que c’est Ok d’être moi.” Un message rempli de bienveillance envers elle-même, mais surtout très inspirant.

Un discours inspirant

La star de 31 ans nous montre une fois encore l’importance de l’acceptation de soi et délivre un message body-positive inspirant. Alors qu’elle a été régulièrement critiquée sur sa prise de poids, Selena Gomez semble plus que jamais bien dans sa peau et prête à s’accepter telle qu’elle est.

Dans un épisode de la série documentaire Dear, diffusée en 2023 sur la plateforme Apple TV, Selena Gomez s’était d’ailleurs confiée sur sa fluctuation de poids : “Mon poids fluctuait constamment parce que je prenais certains médicaments. Et évidemment, les gens ont sauté sur l’occasion. C'était comme s'ils étaient impatients de trouver quelque chose qui me ferait tomber. J'avais honte d'avoir pris du poids à cause de mon lupus.” Pour rappel, la star est atteinte d’un lupus, une maladie auto-immune depuis 2015. En 2017, elle a d’ailleurs bénéficié d’une greffe de rein.

Une chose est sûre, Selena Gomez semble plus que jamais épanouie dans sa vie. Notre petit doigt nous dit que son nouveau compagnon, Benny Blanco, y est pour quelque chose.

