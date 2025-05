Cette nouvelle série N°1 sur Netflix rend accros les spectateurs qui la dévorent en une soirée

Vous aimez les thrillers venus du froid ? Cela tombe bien, cette mini-série sortie il y a quelques jours à peine se classe déjà numéro un sur Netflix. Son histoire a happé les spectateurs.

On ne cesse de le répéter, sur Netflix, vous avez l’embarras du choix. Que cela soit avec ce film espagnol numéro un sur la plateforme ou cette mini-série passionnante au score parfait, les choix sont variés.

Cette fois-ci, on reste dans la catégorie mini-série avec un thriller qui nous vient du Danemark. Doit-on vous préciser, qu’avec six épisodes, ce scandinoir a été dévoré par les spectateurs en une soirée seulement ? Il n’y a rien d’étonnant là-dedans, puisque les abonnés de Netflix adorent les productions venues du froid nordique. Leur ambiance glaçante et leurs histoires pleines de suspense en mettent toujours plein la vue.

Crédit photo : Netflix

Sortie le 15 mai dernier, la série, intitulée Secrets We Keep, s’est rapidement classée numéro un des contenus les plus regardés sur Netflix. Voici le résumé fourni par la plateforme : « Quand la jeune fille au pair de ses voisins disparaît, Cecilie cherche à comprendre et découvre des secrets qui ébranlent sa banlieue aisée aux apparences lisses ».

Des spectateurs Netflix unanimes

Crédit photo : Netflix

Quoi de mieux qu’une série pleine de mystère à résoudre pour se détendre ? En plus, vous aurez le fin mot de l’histoire en trois heures puisque les épisodes sont de courte durée, en moyenne 34 minutes. Forcément, les spectateurs ont sauté sur l’occasion. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont restés scotchés sur leur canapé.

Sur les réseaux sociaux, les spectateurs sont quasiment unanimes sur la qualité de Secrets We Keep. Certains l’ont même comparé à Adolescence, la série britannique qui a marqué le monde entier il y a deux mois.

« J'ai adoré cette série, ça m'a tellement passionné que j'ai regardé tout d'un coup » ; « Super série qui vous tient en haleine jusqu’à la dernière seconde » ; « Très bonne série. Les 10 dernières minutes sont surprenantes » ; « Excellente série qui, outre l’aspect thriller, dénonce l’esclavage moderne et le cynisme des classes sociales ultra privilégiées » ; « Excellente série, pose des questions fondamentales comme Adolescence », peut-on lire sur Google Avis.

Vous l’aurez compris, Secrets We Keep n’a laissé personne indifférent. Si vous vous lancez dans la série, vous risquez d’être subjugué. N’attendez plus et rendez-vous dès à présent sur Netflix.