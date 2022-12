Top des 50 actrices américaines les plus célèbres

Grâce à Hollywood, les États-Unis ne manquent pas d’actrices célèbres. Voici une liste non exhaustive de stars qui ont connu le succès.

1. Marilyn Monroe

Marilyn Monroe, une grande actrice américaine Crédit : Distributeur de film

Née dans la ville de Los Angeles le 1er juin 1926, Marilyn Monroe est un mannequin, une actrice et une chanteuse américaine. Marilyn Monroe décède le 4 août 1962 à l’âge de 26 ans.

2. Scarlett Johansson

Scarlett Johansson, une actrice américaine avec une grande carrière. Crédit : Distributeur de film

Scarlett Johansson est réalisatrice, scénariste, actrice, productrice et chanteuse américano-danoise. Elle est née le 22novembre 1984. Elle est connue pour son rôle dans « L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux », un film de Robert Redford.

3. Emma Watson

Ema Watson avec une baguette magique sur Harry Potter Credit : Warner Bros

Cette actrice britannique et américaine est née à Paris au début des années 90, plus précisément le 15 avril 1990. Jusqu’à l’âge adulte, elle tient le rôle d’Hermione dans la saga Harry Potter. En 2014, elle occupe le rôle principal dans le film américain « Noé » de Darren Aronofsky.

4. Natalie Portman

Nathalie Portman, une grande actrice américaine. Credit : Distributeur de film

Cette femme est à la fois actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine. Natalie Portman joue le rôle de Padmé Amidala dans « Star Wars I, II et III ». Cette actrice d’Hollywood obtient le Golden Globe en 2005.

5. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence dans le film Hunger Games. Credit : Distributeur de film

Cette productrice et actrice américaine est née au début des années 90 (15août 1990). En 2010, Jennifer Lawrence obtient l’Oscar de la meilleure actrice grâce au film Winter’s Bone. Elle a également remporté un Golden Globe au cours de sa carrière.

6. Megan Fox

Megan Fox dans le film "à l'ombre des regards". Crédit : Distributeur de film

Megan Fox est un mannequin et une actrice américaine. Cette star du cinéma est née le 16 mai 1986. En 2009, elle remporte le Teen Choice Award grâce à sa prestation dans la comédie horrifique « Jennifer’s Body ».

7. Jessica Alba

Jessica Alba dans le film "Mechanic Resurrection". Crédit : Distributeur de film

Entrepreneuse, actrice, mannequin, etc., Jessica Alba est née le 28 avril 1981. Elle a débuté dans des séries télé comme « Les Nouvelles Aventures de Flipper le dauphin ». Elle joue également dans « Dark Angel ». Elle fait partie des « quatre Fantastiques ».

8. Keira Knightley

Keira Knightley dans un film. Credit : Distributeur de film

Cette star du cinéma américain est d’origine britannique. Keira Knightley est née le 26 mars 1985 à Teddington. Sa carrière d’actrice a commencé en 2003. À Hollywood, elle a participé au tournage de la saga Pirates des Caraïbes.

9. Jenna Ortega

Jenna Ortega, dans le film "scream". Crédit : Distributeur de film

Jenna Ortega est une actrice américaine, elle a déjà une grande carrière. Elle a commencé avec Disney, puis elle obtient des rôles dans différents films comme "The Fallout", "The Babysitter" ou encore "Scream". Elle est aujourd'hui surtout connue dans le rôle de Mercredi Addams".

10. Anne Hathaway

Photo de Anne Hathaway et Julie Andrew dans The Princess Diaries Credit : Walt Disney Studios

Cette actrice américaine est née à Brooklyn, New York, le 12 novembre 1982. Elle a joué dans de nombreux films (La Famille Green, Princesse, Havoc, etc.). La star américaine a également participé dans le film « Le Diable s’habille en Prada ».

11. Kate Beckinsale

Kate Beckinsale dans un film emblématique. Credit : Distributeur de film

Kate Beckinsale est une femme britannico-américaine. Elle a lancé sa carrière d’actrice au début des années 90. Elle est présente dans les films « Underworld », « Aviator », etc.

12. Jennifer Garner

Jennifer Garner dans le film "Peppermint". Crédit : Distributeur de film

Cette actrice américaine est née à Houston le 17 avril 1972. Elle a occupé le rôle de Sydney Bristow entre 2001 et 2006 (dans la série « Alias »). Dans le monde du cinéma, elle est connue pour ses rôles d’héroïne d’action.

13. Kate Upton

Kate Upton dans le film "The other woman". Crédit : Distributeur de film

Kate Upton ou Katherine Elizabeth est née le 10 juin 1992 dans le Michigan. Cette star du cinéma américain est également mannequin. Elle est entrée dans le monde du cinéma en 2011.

14. Olivia Wilde

Olivia Wilde dans "don't worry darling". Crédit : Distributeur de film

Olivia Wilde ou Olivia Jane Cockburn est une actrice, une réalisatrice et une productrice américaine. Elle est née le 10 mars 1984 dans la ville de New York.

15. Zoe Saldana

Zoe Saldana dans le film "the adam project". Crédit : Netflix

Zoe Saldana ou Zoe Yadira Salana Nazario est actrice, réalisatrice et productrice américaine et dominicaine. Elle est née dans le New Jersey, à Passaic, le 19 juin 1978. Elle tient un rôle dans les séries Marvel « Les Gardiens de la Galaxie » et « Les Avengers ».

16. Cobie Smulders

Cobie Smulder, une grande actrice américaine. Credit : Warner Bros

Cobie Smulders porte le nom Jacoba Francisca Maria Smulders. Cette actrice américaine d’origine canadienne est un ancien mannequin international. Elle est née le 3 avril 1982.

17. Amber Heard

Photo d’Amber Heard. Credit : Warner Bros

Amber Heard, une célèbre actrice et productrice, est née le 22 avril 1986 aux États-Unis, à Austin. Elle est connue grâce à ses nombreuses prestations dans « Justice League », « Aquaman », etc.

18. Eva Green

Photo d’Eva Green dans "Dark Shadow". Credit : PROD

Cette actrice d’origine française est née le 6 juillet 1980 dans la ville de Paris. Elle a commencé sa carrière en jouant au théâtre. Elle tient aussi un rôle dans « White Bird », « Perfect Sense », etc.

19. Amy Adams

Photo d’Amy Adams dans La Bagarre Credit : DR, Il était une fois

Amy Adams est à la fois actrice, chanteuse, danseuse et productrice américaine. Née le 20 août 1974 à Vincence, elle fait ses débuts dans le monde du cinéma en 1999.

20. Eva Mendes

Photo d’Eva Mendes dans Ghost Rider Credit : DR

Cette chanteuse, actrice et mannequin américaine vient de Cuba. Elle est née le 25 mars 1974 dans la ville de Miami.

21. Lily Collins

Photo de Lily Collins dans "Emily in Paris". Credit : Netflix

Cette actrice, écrivaine, mannequin et productrice est d’une beauté sans égal. Elle est née le 18 mars 1989 en Angleterre, à Guildford. Grâce à « The Blind Side », elle remporte un Oscar du meilleur film.

22. Halle Berry

Halle Berry dans le film "John Wick". Credit : DR

Cette actrice, mannequin et productrice américaine est née le 14août 1966. En 2002, elle a obtenu l’Oscar de la meilleure actrice grâce à son rôle dans un film dramatique portant le titre « À l’ombre de la haine ».

23. Jennifer Aniston

Jennifer Aniston et Jim Carrey dans Bruce tout puissant Credit : REX FEATURES/SIPA

Réalisatrice, productrice et actrice américaine, Jennifer Aniston est née à Los Angeles le 11 février 1969. Grâce à la série « Friends », elle a remporté un Emmy Award, un Screen Actors Guild Award et un Golden Globe Award.

24. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez dans le film "Queen". Crédit : Distributeur de film

Chanteuse, actrice, danseuse, productrice et femme d’affaires américaine, Jennifer Lopez est née à New York le 24 juillet 1969.

25. Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski dans le film "Gone girl". Crédit : DR

Emily Ratajkowski ou EmRAT est à la fois actrice et mannequin américaine. Elle est née à Londres le 7 juin 1991. Elle a grandi en Californie.

26. Charlize Theron

Charlize Theron dans le film "The old guard". Crédit : Netflix

Née le 7 août 1975, Charlize Theron est à la fois une productrice, une actrice et un mannequin. Elle a commencé sa carrière dans les années 1990 aux États-Unis.

27. Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer dans le film "Weirdo à Paris". Crédit : DR

Née le 29avril 1958 en Californie, Michelle Pfeiffer a commencé sa carrière en 1978. Elle a obtenu trois nominations aux Oscars en interprétant différents rôles dans « Les Liaisons Dangereuses », « Susie et les Baker Boys », etc.

28. Taylor Swift

Taylor Swift dans le film "The valentine's day". Crédit : Distributeur de film

Née le 13 décembre 1989 en Pennsylvanie, Taylor Alison Swift est à la fois compositrice, auteure, interprète et actrice américaine. Elle a remporté des récompenses comme le Grammy Awards, etc.

29. Salma Hayek

Salma Hayek dans le film "Everly". Crédit : Distributeur de film

Salma Hayek est une réalisatrice, actrice et productrice d’origine mexicaine, américaine et libanaise. Elle est née à Coatzacoalcos le 2 septembre 1966.

30. Evangeline Lilly

Evangeline Lilly dans Le Hobbit: la Désolation de Smaug Credit : Warner Bros

Evangeline Lilly est une actrice d’origine canadienne. Elle est née à Fort Saskatchewan le 3 août 1979. Elle joue dans de nombreux films: « Le Hobbit », « Hope vanDyne », « Ant-Man », etc.

31. Jennifer Love Hewitt

Jennifer Love Hewitt dans "Esprit Criminels". Crédit : Distributeur de film

Née le 21 février 1979, Jennifer Love fait partie des célèbres actrices américaines. Elle a commencé dès son plus jeune âge et est devenue productrice, chanteuse et scénariste.

32. Emma Stone

Photo Emma Stone dans The Amazing Spider-Man Credit : Sony Pictures Releasing France

Née le 6 novembre 1988, Emma Stone intègre la liste des femmes célèbres américaines grâce à la comédie.

33. Blake Lively

Photo de Blake Lively dans Adaline Credit : Universum Film

Blake Lively est née à Los Angeles le 25 août 1987. Propulsée par son rôle dans Gossip Girl, elle a également participé dans de nombreuses séries télé et films (Green Lantern, Quatre filles et un jean, Adaline, Café Society, Instinct de survie, Je ne vois que toi, L'Ombre d'Emily, etc.)

34. Mila Kunis

Mila Kunis dans le film "Luckiest girl alive". Crédit : Netflix

Mila Kunis, une des stars américaines, est d’une beauté sans faille. Elle est née le 14 août 1983.

35. Emilia Clarke



Photo d’Emilia Clarke dans The Games of Thrones Crédit : HBO

Emilia Clarke est une actrice d’origine britannique. Elle est née le 23 octobre 1986.

36. Monica Bellucci

Monica Bellucci dans Shoot’Em Up Crédit : New Line Cinema

Née le 30 septembre 1964, Monica Bellucci est une des actrices d’origine italienne qui connaissent une carrière brillante à Hollywood.

37. Angelina Jolie

Angelina Jolie dans l'affiche "Tomb Raider". Crédit : DR

Née à Los Angeles le 4 juin 1975, Angelina Jolie est une actrice, réalisatrice, productrice, scénariste, écrivaine et mannequin. Tout le monde reconnaît la beauté de cette femme américaine.

38. Selena Gomez



Photo de Selena Gomez dans les insoumis Credit : Universum Film

Née au Texas le 22 juillet 1992, Selena Gomez est à la fois chanteuse, productrice et actrice américaine.

39. Elizabeth Olsen



Photo d’Elizabeth Olsen dans Silent House Credit : Elle Driver

Née le 16 février 1989, Elizabeth Olsen est la sœur de deux célèbres personnalités, Ashley et Mary-Kate Olsen.

40. Penélope Cruz

Photo Penélope Cruz dans Pirates des Caraïbes Credit : DR

Penélope Cruz est mannequin, actrice et designer. Elle a joué dans de grands films de comédie… (Vicky Cristina Barcelona, Volver, Nine, Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence, Bandidas, Madres paralelas, etc.).

41. Gabrielle Anwar

Photo de Gabrielle Anwar Credit : ABC/Eike Schroter

Née le 4 février 1970, Gabrielle Anwar a occupé de nombreux rôles dans plusieurs films et séries (Le Temps d'un week-end, Burn Notice Once Upon a Time, etc.). Elle figure parmi les actrices les plus célèbres dans le monde du cinéma.

42. Emilie deRavin

Photo d’Emilie de Ravin dans le caméléon Credit : Gaumont Distribution

Emilie deRavin, une actrice américaine, australienne et française est née le 27 décembre 1981. Elle tient de nombreux rôles dans plusieurs films ( La colline a des yeux, Remember Me, Le Caméléon, etc.).

43. Elle Fanning

Photo d’Elle Fanning dans Super 8 Credit : Paramount Pictures France

Née dans l’État de Géorgie le 9avril 1998, cette actrice américaine figure parmi les femmes les plus appréciées par le grand public.

44. Reese Witherspoon

Reese Witherspoon dans Se*e intention Credit : © REX FEATURES/SIPA

Cette femme d’affaire, actrice et productrice américaine est née le 22mars 1976. Elle a commencé sa carrière très jeune.

45. Kristen Bell

Photo de Kristen Bell dans Bad Moms Credit : STX Entertainment



Faisant partie des stars américaines, Kristen Belle est née le 18 juillet 1980. Elle est douée en comédie, etc.

46. Julia roberts

Julia roberts dans le film "Pretty woman". Crédit : Distributeur de film

Julia roberts est une actrice américaine, elle est née le 28 octobre 1967 à Smyrna. Le film le plus populaire dans lequel l'actrice a joué est la comédie romantique "Pretty Woman". Depuis ce film, elle est une star planétaire.

47. Lana Parrilla

Photo de Lana Parrilla dans Once Upon a Time Credit : ABC/Jack Rowand

Née dans l’État de New York, à Brooklyn, Lana Parrilla est devenue une célèbre actrice après avoir joué plusieurs rôles dans de nombreuses séries (Once Upon a Time, Miami Medical, Why Women Kill, etc.).

48. Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley dans la série "Gossip Girl". Crédit : CW

Cette actrice est également productrice et mannequin. Dans les années 1990, la star est considérée comme un se*-symbol.

49. Meghan Ory

Photo de Meghan Ory Credit : Crown Media United States LLC/Ricardo Hubbs

Née le 20 août 1982, cette actrice d’origine canadienne est connue grâce à la série « Chesapeake Shores ».

50. Joanna García

La belle Joanna Garcia et Steven dans American Pie 2 Credit : Americanpie Wiki

Joanna Garcia est une actrice américaine née en Floride. Elle a occupé de nombreux rôles dans des films et séries télévisées (Américan Pie 2, Se* Academy, Once Upon a Time, Privileged, etc.).