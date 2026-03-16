« Je te pleure et je t'aime » : ému, Jean Dujardin rend un hommage poignant à Bruno Salomone, son complice de toujours, mort à 55 ans

L'acteur Jean Dujardin a réagi à l'annonce de la mort de son ami Bruno Salomone, avec lequel il avait débuté dans le métier il y a plus de 30 ans.

L'annonce de la disparition de Bruno Salomone, décédé ce dimanche 15 mars à l'âge de 55 ans, a profondément bouleversé le monde du spectacle et au-delà.

Très apprécié du grand public, le comédien, connu notamment pour son rôle de Denis Boulay dans la série familiale « Fais pas ci, fais pas ça », sur France 2, s'est éteint après avoir lutté « contre une longue maladie ».

Sous le choc, de nombreuses personnalités ont réagi à la nouvelle, à commencer par son complice de toujours, Jean Dujardin, qui a fait part de son immense tristesse.

Crédit photo : @jeandujardinfr / Instagram

Jean Dujardin « pleure » son ami et complice de toujours Bruno Salomone

Amis de longue date, les deux hommes se connaissaient depuis le début des années 1990.

La suite après cette vidéo

Avant de percer chacun de leur côté en solo, Jean Dujardin et Bruno Salomone avaient en effet débuté ensemble au sein de la troupe comique des « Nous Ç Nous », aux côtés d'Éric Massot, Emmanuel Joucla et Éric Collado. À l'époque, les deux comédiens se donnaient souvent la réplique dans des sketchs marqués par un humour absurde qui faisait mouche.

À l'écran, leur complicité sautait déjà aux yeux et le grand public avait pu s'en apercevoir quelques années plus tard, en 2005, dans le film culte à succès « Brice de Nice », dans lequel Bruno Salomone incarnait le rôle d'Igor d’Hossegor, rival du personnage principal, joué par Jean Dujardin.

Si leurs chemins artistiques s'étaient depuis séparés, les deux hommes étaient restés très proches.

Crédit photo : @jeandujardinfr / Instagram

Inconsolable après l'annonce du décès de son ami, Jean Dujardin a tenu à lui rendre un dernier hommage sur Instagram. Un message poignant accompagné d'une photo avec les membres de la troupe des « Nous Ç Nous », réunis sur une plage.