Mort du comédien Bruno Salomone à l'âge de 55 ans

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Bruno Salomone

Connu pour son rôle de Denis Bouley, dans la série “Fais pas ci, fais pas ça”, l’acteur Bruno Salomone est décédé ce dimanche 15 mars, a annoncé son agent.

Une triste nouvelle nous est parvenue ce dimanche 15 mars. L’acteur Bruno Salomone est décédé aujourd’hui à l’âge de 55 ans après s’être battu comme une longue maladie, comme l’a annoncé son agent Laurent Grégoire.

Visage familier des téléspectateurs de France 2, Bruno Salomone a incarné le personnage de Denis Bouley pendant neuf saisons dans la série “Fais pas ci, fais pas ça”, puis lors d’un téléfilm de Noël et deux épisodes inédits dérivés de la série ces dernières années.

Bruno SalomoneCrédit photo : France Télévisions

Avant ça, Bruno Salomone s’était révélé dans l’émission “Graines de star” en 1996. Il s'était surtout fait connaître comme humoriste dans la troupe des “Nous ç nous”, aux côtés de Jean Dujardin. Dans Brice de Nice, il incarnait le rival du personnage de Jean Dujardin avec le célèbre Igor Hossegor.

Acteur et doubleur reconnu pendant 30 ans

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Il était également la voix-off du jeu “Burger Quiz” pendant de longues années, ou encore celle de Jolly Jumper dans le film “Lucky Luke”, dans lequel Jean Dujardin incarnait le célèbre cowboy de Morris.

Visage et voix reconnaissable de la télévision française à travers toutes ses collaborations, il s’était fait plus discret sur les écrans, certainement à cause de sa maladie dont le diagnostic n’a pas été communiqué.

Bruno SalomoneCrédit photo : France Télévisions

Sa dernière apparition à la télévision date de l'an dernier, dans la série "A priori" sur France 3. La chaîne vient d'annoncer que la saison 2 reprendrait fin mars avec comme tête d'affiche, à la place de Bruno Salomone, l'ancien nageur Florent Manaudou.

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

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