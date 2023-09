“La France Rugby oui, vos valeurs non” : Jean Dujardin et Antoine Dupont s'opposent à la Une de “Valeurs actuelles”

Paru cette semaine, le dernier numéro de “Valeurs actuelles” met sur sa Une le rugbyman Antoine Dupont et l’acteur Jean Dujardin pour incarner “La France Rugby”. Une récupération que les deux personnalités n’ont pas franchement approuvée.

Le XV de France a le vent en poupe, que ce soit sur le plan sportif et le plan médiatique. En pleine coupe du Monde à domicile, les rugbymen français ont empoché deux victoires en deux matches, dont la première face aux All Blacks, qui avait succédé à la cérémonie d’ouverture.

Une cérémonie à laquelle avait participé Jean Dujardin, acteur oscarisé, et qui avait fait couler beaucoup d’encre au regard des réactions suscitées. Il n’en reste qu’un élan patriotique se dégage souvent des grandes compétitions sportives jouées à domicile, à l’image de l’équipe de France de football, et que le thème de la cérémonie a beaucoup fait débat.

Un angle choisi par le magazine d’extrême-droite “Valeurs actuelles” à travers son dernier numéro paru ce jeudi 14 septembre. On y voit un photomontage mêlant un plan serré d’Antoine Dupont, star du XV de France, et une photo de Jean Dujardin durant la cérémonie, avec un béret sur la tête. Au second plan, on voit le clocher d’une église trônant au centre d’un village.

Crédit photo : Valeurs actuelles

En titre, le magazine a opté pour “La France rugby”, l’accompagnant de sous-titres tendancieux : “Supporters bien élevés, joueurs patriotes, valeurs exemplaires, les recettes d’un sport enraciné devenu un modèle de société”.

Une couverture élogieuse pour le XV de France et le rugby en général, qui peut être perçu comme une balle perdue contre le football au passage, qui n’a pas été du goût des deux personnalités ainsi exposées.

“La France du rugby oui, vos valeurs non”

Sur Instagram, Jean Dujardin a partagé la couverture du magazine en commentant : “La France du ruby oui, vos valeurs non. Pas de récupération. Merci”. De son côté, Antoine Dupont a relayé la story de l’acteur pour lui aussi montrer sa désolidarisation de la Une de “Valeurs actuelles”.

Ce n’est pas la première fois que le demi de mêlée du XV de France montre sa position politique, puisqu’il avait signé une tribune contre Marine Le Pen lors des élections présidentielles de 2022.

Crédit photo : Capture d'écran Instagram / jeandujardin

De son côté, Jean Dujardin s’était déjà offusqué des commentaires politiques qui avaient été énoncés concernant la cérémonie d’ouverture : « La France « surannée » des années 50 ? C’est justement en 1954 que la France fêtait sa première victoire sur les Néo-Zélandais ! « La France Rance » ? Une cérémonie d’ouverture est toujours la présentation au reste du monde du pays où se déroule l’évènement fêté. Nous sommes effectivement aussi le pays du béret, de la gastronomie, de la culture, de l’éducation, n’en déplaise à certains ».

Finalement, on espère tout simplement que le XV de France reste solide malgré l’exposition médiatique et les débats impensables qu’il peut susciter, alors qu’il ne s’agit que de sport.