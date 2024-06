2 mois après avoir «simulé un suicide», Kendji Girac envoie un message touchant à ses fans

Deux mois après s’être blessé par balle, Kendji Girac s’est enfin exprimé publiquement via son compte Instagram dans une vidéo où il s’excuse auprès de ses fans.

Le pire est-il passé ? Pour Kendji Girac, le moment semble venu d’aller de l’avant et de redonner un nouveau souffle à sa carrière, deux mois après avoir failli rendre son dernier souffle. Ce mercredi 26 juin, le chanteur a publié une vidéo sur Instagram afin de présenter ses excuses à ses fans pour leur avoir fait une telle frayeur.

Kendji Girac confesse notamment être “rentré dans une spirale” qu’il ne souhaite à personne : “Je me suis perdu. Je regrette tout ce qui s’est passé”. Depuis son accident survenu dans la nuit du 21 au 22 avril, le chanteur ne s’était exprimé qu'une fois le 10 mai, seulement par écrit.

Sans rentrer dans les détails, le chanteur a donc également expliqué pourquoi il a pris autant de temps pour présenter ses excuses : “Depuis mon message du 10 mai, je ne vous ai pas donné de nouvelles car il fallait que je me soigne et que je réfléchisse à ce qu’il s’était passé pour comprendre comment j’ai pu en arriver là. Et surtout prendre les bonnes décisions pour l’avenir. Je voulais également laisser la justice faire son travail. Et maintenant que c’est le cas, je tenais à m’adresser à vous”.

“Mon but à moi, c’est de rendre les gens heureux”

C’est donc en toute quiétude que Kendji Girac souhaite faire la paix avec lui-même et ainsi se réconcilier avec ses fans. Pour rappel, il s’était blessé volontairement par balle suite à une dispute conjugale. Piégé dans ses addictions, le chanteur a tout simplement failli se tuer : “Comme vous le savez, j’ai failli perdre la vie, l’amour de ma famille, de mon public, des mes amis. Ma fille a failli perdre son père. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je veux redevenir le garçon que j’étais, que je suis au fond de moi”.

Après deux mois d’enquête, celle-ci a effectivement confirmé que Kendji Girac s’était blessé lui-même cette nuit-là, ayant tenté de "simuler un suicide" selon le procureur. Deux mois de remises en question pour le chanteur qui assure vouloir apprendre de ses erreurs, dans une quête de rédemption : “Je veux demander pardon, m’excuser auprès de ceux que j’ai blessés, à qui j’ai fait de la peine, je n’ai jamais voulu ça. Mon but à moi, c’est de rendre les gens heureux. Dieu m’a donné cette deuxième chance, ce n’est pas pour rien”.

Dans son message d’excuses, Kendji Girac n’a pas oublié de remercier le personnel soignant de l’hôpital Pessac où il a été soigné, ainsi qu’au procureur de Mont-de-Marsan. Enfin, il conclut par une promesse de retour à ses fans : “J’ai hâte de vous retrouver, à très bientôt !”. Une chose est sûre, le prochain album de Kendji Girac sera très attendu.