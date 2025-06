Les spectateurs adorent ce nouveau film avec Orlando Bloom qui débarque sur Prime Video

Mettez de côté vos séries favorites et rendez-vous sur Prime Video pour regarder cette comédie d’action britannique portée par un casting cinq étoiles. Vous ne le regretterez pas.

Les spectateurs ont tendance à l’oublier, mais il y a plein de programmes à découvrir sur Prime Video. Pourtant, le catalogue de la plateforme reste moins connu que celui de son concurrent Netflix. Pour le prouver, il suffit de citer cette série d’horreur qui file la frousse aux abonnés. Ou bien cette série western qu’ils dévorent en une journée.

Alors pour changer, on va cette fois-ci parler d’un film. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’un film original de Prime Video. En plus, il met en vedette une sacrée brochette d’acteurs dans une comédie qui s’annonce complètement barrée : Orlando Bloom (Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des anneaux), Bryce Dallas Howard (la saga Jurassic World), Nick Mohammed (les séries Ted Lasso et Intelligence) et Sean Bean (Le Seigneur des anneaux et Game of Thrones).

Crédit photo : Prime Video

Il s’agit de Deep Cover, un mélange de comédie et d’action en plein cœur de Londres. Voici le résumé partagé sur Prime Video : « Kat, une professeure d'improvisation, s'interroge sur ses chances de réussite. Quand un policier en civil lui propose le rôle de sa vie, elle recrute deux de ses étudiants pour infiltrer la pègre londonienne en incarnant de dangereux criminels ».

Une comédie d’action réjouissante où brille Orlando Bloom

Crédit photo : Prime Video

Deep Cover arrive sur Amazon Prime Video dès le 12 juin. Mais en attendant, les critiques ont livré leur verdict. Si dans l’ensemble, la presse s’accorde à dire que le film ne révolutionne pas le genre, elle reconnaît, en revanche, qu’il offre un bon moment de divertissement.

« Deep Cover s’impose comme une comédie solide, portée par des personnages marquants, des dialogues ciselés et un casting en état de grâce. Sans conteste, tous les ingrédients sont réunis pour en faire un futur film culte », écrit The Upcoming. « Le film reste un divertissement efficace, taillé pour séduire les amateurs de comédie britannique contemporaine », selon Flick Feast. « Deep Cover avance avec entrain pendant 99 minutes, enchaînant les gags physiques et les répliques à la pelle, mais sans provoquer autre chose qu’un rire franc de temps à autre [...] », selon Variety.

Par ailleurs, toutes les critiques, positives et négatives incluses, semblent charmées par la prestation de Orlando Bloom.

« Deep Cover marque aussi un tournant dans la carrière d’Orlando Bloom, vers la comédie pure, un registre pour lequel il montre un vrai sens du timing [...] » ; « Plusieurs performances comiques mémorables, dont un Orlando Bloom délicieusement cabotin, aussi inattendu que réjouissant », peut-on lire.

Ne cherchez plus, Deep Cover est le film parfait pour passer une soirée tranquille et divertissante. Rendez-vous sur Prime Video dès le 12 juin.