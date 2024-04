Kendji Girac « a simulé un suicide » et l'accident est « jugé impossible » : les révélations troublantes du procureur

On en sait un peu plus sur le tir, supposément accidentel, qu'aurait subi le chanteur Kendji Girac, gravement blessé mais désormais hors de danger.

Mais qu'est-il vraiment arrivé à Kendji Girac, dans la nuit du 21 au 22 avril dernier ?

Gravement blessé par balle ce jour-là alors qu'il se trouvait sur une aire de gens du voyage de Biscarosse (Landes), le chanteur âgé de 27 ans a livré une nouvelle version des faits aux enquêteurs qui ont découvert plusieurs détails troublants venant remettre en cause les premiers éléments.

Quatre jours après le drame, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, a donné une conférence de presse, détaillant les avancées de l'enquête.

Crédit photo : @kendji / Instagram

Kendji Girac a-t-il « simulé un suicide » ?

Si beaucoup de zones d'ombre persistent, les investigations ont permis néanmoins d'éliminer la thèse accidentelle.

« Un accident, un tir intempestif, est jugé impossible », a ainsi annoncé Olivier Janson ce jeudi, soulignant que « la présence d’un tiers (était) matériellement impossible », lorsque le coup de feu a retenti.

Selon sa compagne Soraya Miranda, elle aussi interrogée et présente au moment des faits, le chanteur révélé par The Voice était sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne, et se serait « tiré dessus volontairement ou involontairement », a précisé Olivier Janson

Les prélèvements sanguins effectués sur l'artiste le jour de l'incident ont d'ailleurs confirmé un taux d'alcoolémie élevé (estimé à 2.5g/l de sang) ainsi que la présence de métabolites, qui atteste la prise de stupéfiant.

Toujours selon le procureur, qui n'a fait que citer les propos de Soraya Miranda, le chanteur avait une « addiction récente à l'alcool » et prenait régulièrement des « cuites (...) de plus en plus longues ». Celles-ci pouvaient durer « jusqu'à 48 heures ». Des « périodes dans lesquelles il (Kendji Girac) faisait n'importe quoi ».

La jeune femme a tenu à préciser qu'il n'avait jamais été violent mais qu'il pouvait toutefois « casser des objets quand il était dans cet état-là ».

Crédit photo : @kendji / Instagram

Sur le déroulé des faits, le procureur a de nouveau cité ce qu'avait raconté Soraya Miranda. Selon elle, le jour des faits, peu après 5h du matin, le couple se dispute à plusieurs reprises et Kendji Girac « s'énerve » puis « tape dans un mur ». Soudain, sa compagne entend un coup de feu et retrouve le chanteur « genoux à terre, gémissant, avec une odeur de fer ».

Autre détail troublant, Kendji Girac est entre-temps revenu sur ses premières déclarations.

« Il ne dit plus que le coup est parti involontairement, comme déclaré initialement. Cette impulsion a voulu consister à faire peur à sa femme », a ainsi indiqué le procureur, précisant qu'il avait « en quelque sorte simulé un suicide ».

Pour l'heure, les enquêteurs poursuivent leurs investigations, marqués par « une forme d'omerta » de la part des personnes présentes sur les lieux du coup de feu.