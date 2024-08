Kendji Girac fait une annonce inattendue qui devrait ravir ses fans

À travers une vidéo publiée sur Instagram, Kendji Girac a annoncé son retour avec une nouvelle chanson. Une superbe nouvelle pour ses fans, plusieurs mois après que le chanteur se soit blessé volontairement par balle.

Il avait fait une très grande frayeur à sa famille et à ses fans ! En se tirant volontairement une balle dans l’abdomen, Kendji Girac avait mis sa vie en danger dans des circonstances personnelles très troubles. Il semble que cette période sombre soit désormais de l’histoire ancienne.

Quelques mois plus tard, le chanteur semble prêt à redevenir un distributeur de bonheur avec sa musique. Sur Instagram, il a publié une vidéo dans laquelle il annonce son retour avec une nouvelle chanson et un message pour ses fans :

Kendji Girac explique avoir pris le temps de travailler "une belle chanson" qu’il est allé puiser au fond de son cœur pour dire ce qu’il avait envie de dire. Une chanson exclusivement dédiée à ses fans qui n’ont cessé de souhaiter le meilleur à leur artiste préféré, dans les bons moments comme dans les mauvais.

"Cette chanson, je l’ai faite rien que pour vous. C’est toi mon public qui a été là depuis le début. Je me devais de faire une chanson rien que pour toi. J’ai hâte de vous présenter cette chanson, de passer des bons moments tous ensemble. Et aussi, et surtout, pouvoir enfin fêter nos dix ans dans la joie et la bonne humeur" (Kendji Girac)