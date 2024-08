Patrick Hernandez révèle la somme astronomique que lui rapporte “Born To Be Alive” chaque jour

Invité de Pascal Praud sur Europe 1 ce jeudi 29 août, Patrick Hernandez a révélé quelle somme lui rapportait son célèbre titre “Born To Be Alive”, au quotidien. Une somme généreuse qui lui permet de vivre tranquillement de sa musique en se faisant plaisir.

Sorti en 1978, le titre “Born to Be Alive” de Patrick Hernandez continue de rencontrer un succès fou dans le monde entier. Plus de quarante ans après, le morceau continue d'être joué dans des publicités, en boîte de nuit et dans bien d’autres endroits. Le mercredi 28 août, la chanson mythique a même fait l’objet d’une reprise en live de la part de Christine and the Queens lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Au lendemain de cet événement, Patrick Hernandez était l’invité de Pascal Praud sur Europe 1, dans le cadre de l’émission “Pascal Praud et vous”. En 2010, le chanteur évoquait déjà la somme que lui rapportait chaque jour sa célèbre chanson auprès de Thierry Ardisson. Il confiait qu’il touchait 1500 euros par jour, lui permettant de faire de la musique pour le simple plaisir, n’ayant pas besoin d’en faire pour l’argent.

Crédit photo : Télé-Loisirs

Auprès de Pascal Praud, Patrick Hernandez a dû répondre à la même question. Et comme face à Thierry Ardisson, le chanteur n’a pas caché les émoluments que lui rapportent quotidiennement la chanson, même 45 ans après sa sortie :

"Ecoutez, il faut que j’explique un petit peu les choses rapidement. J’en suis l’auteur, compositeur, interprète, éditeur, et producteur. C’est à dire que déjà, il y a 150% de ce que rapporte cette chanson qui arrive dans une escarcelle près de chez moi".

Entre 800 et 1500 euros par jour en brut

Ensuite, il a révélé la somme, estimée entre 800 et 1500 euros par jours, en brut :

"C’est bien sûr un chiffre brut que je vais vous donner. Un chiffre que l’on donne depuis longtemps. C’est entre 800 et 1500 par jour, mais brut, donc avant le passage de tous ceux qui prennent un peu d’argent sur notre dos. Ça s’explique par le fait qu'il s'agit d’une chanson mondialement connue et encore jouée dans le monde entier.”

Crédit photo : Reuters

À l’année, cette rente perpétuelle lui permet de gagner environ entre 300 000 350 000 euros par an net comme le précise ensuite Pascal Praud. Quant à la prestation de Christine and the Queens, il n’a pas boudé son plaisir au moment de découvrir l’artiste réinterpréter sa chanson culte avec sa propre touche artistique, comme il l'a confié auprès de France Info.

"Je n'imaginais pas Chris et en fait ça m'a fait vraiment vraiment plaisir de voir cette interprétation endiablée. J'aime beaucoup ce que fait Chris et c'était une bonne surprise pour moi de retrouver l'ambiance rock de l'écriture de la chanson, parce qu'elle n'a pas toujours été disco.”

Avec cette nouvelle exposition mondiale, la chanson devrait permettre à Patrick Hernandez d’espérer une recette quotidienne plus importante dans les semaines qui suivent.