La « Kermesse Festival » débarque à La Seyne-sur-Mer puis Toulouse en août

La Seyne-sur-Mer puis la Ville rose accueilleront la « Kermesse Festival » au mois d'août et on en a déjà l’eau à la bouche. Précisions.

Avis aux amateurs de musique old shool et autres nostalgiques d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on a trouvé l’event qui va vous faire bouger cet été.

Pour sa deuxième édition, la « Kermesse Festival » pose ainsi ses valises dans le sud de la France tout au long du mois d’août pour une série de concerts endiablés qui devrait en ravir plus d’un.

Après Nice, la Kermesse Festival pose ses valises à Toulouse et la Seyne-sur-Mer

Autoproclamé « festival le plus déjanté de l’été », cet événement s’annonce exceptionnel en raison notamment du casting réuni par les organisateurs.

Au programme, de nombreuses têtes d’affiche seront en effet présentes sur la scène, à commencer par les Fatal Bazooka, Sniper, Billy Crawford, Helmut Fritz, les Neg’Marrons et bien d’autres artistes qui ont bercé la jeunesse de bon nombre d’entre nous.

Après une première étape à Nice (Alpes-Maritimes) début juillet, le festival débarque à la Seyne-sur-Mer (Var) du 4 au 6 août prochain, puis toute la joyeuse troupe mettra ensuite le cap sur Toulouse (Haute-Garonne), pour quatre journées de concerts les 16, 17, 18 et 19 août.

Chacun des concerts débutera à 18h pour finir à minuit. Information importante, les spectateurs mineurs auront le droit d'assister aux représentations à condition d'être accompagnés d'une personne majeure.

Cette série de concerts dans la Ville Rose devrait, à n’en pas douter, rester mémorable.

Pour vous en convaincre, jetez donc un œil à la programmation ci-dessous :

Alléchant n’est-ce pas ? Alors n’hésitez plus, réservez dès maintenant vos places pour assister à cet événement unique.