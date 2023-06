Alerte nostalgie ! La Kermesse Festival réunit les artistes des années 1990-2000 cet été

Les artistes des années 1990-2000 se retrouvent sur la scène du festival La Kermesse cet été pour faire retomber leur public en enfance (ou adolescence).

Crédit photo : TF1

La Kermesse Festival se tiendra dans le sud-est de la France du 5 au 7 juillet puis du 4 au 6 août.

La particularité de ce festival ? Ne proposer que des artistes ayant connu un fort succès à la fin des années 1990 et dans les années 2000. Autrement dit, si vous avez grandi durant cette période et que vous êtes nostalgique, ce festival de musique est fait pour vous.

Du beau monde est annoncé au programme de La Kermesse Festival : Fatal Bazooka porté par Michaël Youn sera présent pour reprendre le tube Fous ta cagoule, mais aussi les L5 et leur titre phare Toutes les femmes de ta vie ou bien Nâdiya et son hymne Et c’est parti.

Kamini, Tragédie et Billy Crawford en tête d’affiche

Crédit photo : DR

La première partie du festival se tiendra à Nice, tandis que la seconde se tiendra à La-Seyne-sur-Mer, dans le Var.

Mais ce n’est pas tout. De nombreux artistes sont également attendus à l’instar de Larusso et son morceau célèbre Tu m’oublieras, Helmut Fritz et son tube Ça m'énerve tout comme le duo de hip-hop Tragédie et son Hey oh, le picard Kamini (Marly-Gomont), Las Ketchup, Slaï, Jessy Matador et bien d’autres encore.

La tête d’affiche de La Kermesse Festival ne sera nulle autre que le chanteur philippino-américain Billy Crawford. L’interprète du légendaire Trackin, en 2002, est récemment revenu sur le devant de la scène après avoir remporté la dernière saison de Danse avec les Stars sur TF1.

Il ne fait aucun doute que beaucoup de spectateurs souhaiteront retomber en enfance et/ou en adolescence devant une telle programmation.

Crédit photo : La Kermesse Festival