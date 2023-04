La Petite Sirène : les paroles de deux chansons jugées offensantes vont être modifiées dans le film

À quelques semaines de la sortie de La Petite Sirène dans les cinémas français, le compositeur du film Alan Menken a affirmé que les paroles de deux chansons emblématiques allaient être modifiées, dans le but de les rendre moins offensantes.

Le remake de La Petite Sirène sort bientôt au cinéma avec Halle Bailey, qui jouera le rôle d’Ariel. À quelques semaines de la sortie du film en salle, le compositeur Alan Menken a fait des révélations. En effet, il a déclaré que des modifications ont été apportées sur les paroles de deux chansons emblématiques du dessin animé. Le but ? Rendre le texte des morceaux moins offensant.

Crédit photo : Disney

Les deux titres concernés sont “Embrasse-la” et “Pauvres âmes en perdition”.

La première chanson intervient lors d’un moment partagé entre le prince Eric et Ariel. La sirène, privée de voix, ne peut pas parler au prince. Dans l’épisode musical, le crabe Sébastien suggère alors à Eric d’embrasser Ariel, et ce sans lui demander son accord. Les paroles sont explicites : “Elle ne dit rien, elle se tait. Faut provoquer l’étincelle et les mots crois-moi, pour ça il n’y en a pas. Décide-toi, embrasse-la. Décide-toi mon garçon et n’attends pas demain, elle ne dit pas un mot et ne dira pas un mot avant d’être embrassée.”

Crédit photo : Disney

“Pauvres âmes en perdition” est la chanson interprétée par Ursula quand elle essaie de convaincre Ariel de lui donner sa voix en échange de jambes humaines. Là aussi, ces paroles devraient être modifiées car le texte suggère que les femmes ne devraient pas trop s’exprimer pour pouvoir être appréciées des hommes. “Lorsqu’une femme sait tenir sa langue, elle est toujours bien plus charmante. Qu’après tout, à quoi ça sert d’être savante ? En plus, ils ont une sainte horreur de la conversation, un gentleman fait tout pour l’éviter. Mais il se roule et rampe aux pieds de la femme réservée, c’est la reine du silence qui se fait aimer.”

Les paroles des chansons vont être modifiées

Ce choix de changer les paroles de ces morceaux a été expliqué par le compositeur du film.

“Il y a quelques changements dans les paroles de “Embrasse-la” parce que les gens sont devenus très sensibles à l’idée que le prince Eric s’imposerait de quelque manière que ce soit à Ariel. Nous avons quelques révisions dans “Pauvres âmes en perdition” concernant des lignes qui pourraient donner l’impression aux jeunes filles qu’elles ne devraient pas parler à leur tour, même si Ursula manipule clairement Ariel pour qu’elle renonce à sa voix”, a expliqué Alan Menken.

Crédit photo : Disney

En plus de la musique, d’autres modifications ont été apportées au film. Par exemple, les motivations d’Ariel pour rejoindre le monde des humains seront différentes car dans le dessin animé, la sirène choisit de perdre sa voix contre des jambes humaines par amour pour le prince Eric. Dans le film, sa décision ne sera pas seulement motivée par l’amour puisqu’elle se concentrera sur la liberté personnelle d’Ariel, revendiquant ainsi des idéaux féministes modernes.

“Je suis très enthousiaste pour ma version du film, a expliqué Halle Bailey. Nous avons vraiment changé la perspective de l’envie d’Ariel de quitter l’océan pour un garçon. C’est bien plus que ça, il s’agit d’elle-même, de son but, de sa liberté, de sa vie et de ce qu’elle veut.”

Il ne reste plus que quelques semaines à attendre pour voir ces modifications au cinéma, puisque le film sera disponible en salles dès le 24 mai 2023.