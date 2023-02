La statue de cire de Pierre Palmade est retirée du Musée Grévin pour une durée indéterminée

Quelques jours après le grave accident de voiture de Pierre Palmade, le Musée Grévin a décidé de retirer temporairement la statue de cire de l’humoriste, par respect pour les victimes de l’accident.

Le 10 février, Pierre Palmade a eu un grave accident de voiture qui a fait trois blessés dont un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-soeur enceinte de sept mois. Si le pronostic vital de l’humoriste était au départ engagé, il est aujourd’hui hors de danger. Malheureusement, la femme a perdu son bébé et les deux autres victimes sont toujours hospitalisées.

Crédit photo : @ppalmade

D’après les récentes enquêtes policières, Pierre Palmade conduisait avec deux passagers à bord alors qu’il était sous l’emprise de stupéfiants. En effet, la célébrité a été testée positive à la cocaïne.

Le Musée Grévin retire la statue de Pierre Palmade

En conséquence de cet accident, le Musée Grévin a décidé de retirer la statue de cire de l’humoriste samedi dernier, soit huit jours après le drame. Cette dernière était installée dans un décor de brasserie aux côtés des représentations de Simone Veil, Robert de Niro et Gérard Depardieu.

« Nous avons décidé de l’enlever par égard pour la famille touchée par la collision. C’est une affaire tragique, et nous en sommes plus que désolés. Le personnage a été retiré du parcours par respect pour la famille qui a été meurtrie, pour cette dame qui a perdu son bébé et ces personnes à l’hôpital », a précisé le musée.

Crédit photo : Musée Grévin

Une décision qui a été motivée par les remarques de plusieurs visiteurs du musée, mécontents de voir la statue de Pierre Palmade dans le parcours. Pour le moment, la statue a été retirée de façon temporaire et pour une durée indéterminée.