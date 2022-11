Le patron de Warner Bros. annonce vouloir faire d'autres films Harry Potter

Lors d’une conférence qui s’est tenue le jeudi 3 novembre, David Zaslav, PDG de Warner Bros. a abordé un large éventail de sujets, comme la volonté de l'entreprise d'exploiter les nombreuses franchises qui se trouvent sous sa bannière. Il a notamment affirmé qu’il chercherait à faire plus de films Harry Potter, s'ils pouvaient travailler avec l'auteur J.K. Rowling.

Crédit : Richard Drew / AP

À voir aussi

Évidemment, quand on connaît l’impact qu’a eu la saga et son nombre de fans aux quatre coins du monde, cette déclaration ne pouvait pas passer inaperçue. Il n’en fallait pas plus pour que chacun y aille de sa spéculation à ce propos. Dans les heures qui ont suivi la déclaration publique de David Zaslav, la rumeur de l’arrivée potentielle de nouveaux films Harry Potter s’est propagée comme une traînée de poudre.

« Nous allons nous concentrer sur les franchises » a expliqué David Zaslav lors de la conférence avec les investisseurs. Et lui d’ajouter : « nous n'avons pas fait de film Superman depuis 13 ans. Nous n'avons pas fait de Harry Potter depuis 15 ans. Les films DC et les films Harry Potter ont fourni une grande partie des bénéfices de Warner Bros. au cours des 25 dernières années. J'aimerais voir si nous pouvons faire quelque chose avec J.K. Rowling sur Harry Potter à l'avenir. »

Le désir de Warner Bros Discovery de revenir à Poudlard n'est absolument pas surprenant. La franchise Harry Potter a été un phénomène mondial, avec huit films sortis en dix ans de manière presque sans précédent, avec une qualité toujours au rendez-vous et un total de 7,7 milliards d’euros au box-office, ainsi qu'un accueil critique favorable pour la plupart des films. En plus de l’attente du public, ce retour pourrait donc aider à remplir à nouveau les caisses du studio.

Cependant, la série dérivée, « Les bêtes fantastiques » et où les trouver, dans laquelle J.K. Rowling écrit elle-même les histoires , a connu des retours en baisse et une mauvaise évaluation critique. Le dernier volet, « Les Secrets de Dumbledore », a reçu un accueil mitigé et n'a rapporté que 405,1 millions d’euros dans le monde. La franchise devrait avoir deux autres films pour compléter sa série, mais ceux-ci n'ont pas encore été officiellement approuvés en raison des mauvaises réactions.

Crédit : Blasting News

Une collaboration pas évidente

Attention tout de même, le retour d’Harry Potter au cinéma n’est pas certain pour autant. En effet, un point négatif pourrait faire en sorte que Warner Bros. ne s’engage finalement pas dans ce sens. Il s’agit de la mauvaise image que traine désormais la célèbre auteure depuis ses propos transphobes, qu’elle n’a d’ailleurs pas cessé de confirmer sur les réseaux sociaux. Pour cette raison, la société de production, qui fait de nombreux efforts pour se montrer le plus inclusive possible dans ces dernières créations, n’aura peut-être pas envie de s’associer avec J.K. Rowling.

Affaire à suivre.