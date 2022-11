Harry Potter : l'acteur Tom Felton révèle le salaire colossal qu'il a touché pour la saga

L’inoubliable interprète de Drago Malefoy a récemment publié ses mémoires à seulement 35 ans. Si le comédien britannique révèle pas mal d’anecdotes de ses jeunes années dans la peau du sorcier rival de Harry Potter, il dévoile aussi le gros salaire qu’il a touché pour toutes ces années.

Crédit : Warner Bros.

Le 13 octobre dernier, Tom Felton sortait ses mémoires, Beyond the Wand : The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, (Au-delà de la Baguette : La Magie et le Chaos d'une Enfance de Sorcier, en français). Dans son livre, l’acteur se dévoile comme jamais et aborde différents sujets, de sa relation avec les autres membres du casting, notamment Emma Watson, de son combat contre l’alcoolisme après la saga à succès ou encore de son salaire mirobolant.

Depuis cette révélation, la presse du monde entier a relayé le chiffre dévoilé par Tom Felton. Le média anglais The Mirror a même dressé un tableau des salaires de chaque comédien par rapport à leur temps de jeu à l’écran.

Le salaire mirobolant et Tom Felton et des comédiens de Harry Potter

Crédit : Ebury Spotlight

Dans son livre, Tom Felton dévoile naturellement qu’il a touché au total 14 millions de livres (soit 16,3 millions d’euros) pour toute la saga Harry Potter. Même si ce chiffre est conséquent, c’est moins que ses acolytes qui formaient le trio principal, Daniel Radcliff, Emma Watson et Rupert Grint.

Ces derniers ont respectivement touché 84 millions, 60 millions et 37 millions de livres pour l’ensemble de la saga. Des chiffres qui donnent encore plus le tourni quand The Mirror dévoile le salaire des comédiens (en livres donc) à la minute.

Ainsi, dans cette proportion, c’est Tom Felton qui repart gagnant. Avec 31 minutes de temps d’écran pour l’ensemble de la saga (!), l’interprète de Drago Malefoy a gagné 451 613 livres par minute. À titre de comparaison, Emma Watson a touché 292 682 livres par minute et Rupert Grint 175 355 livres par minute. Tandis que Daniel Radcliff, malgré son temps de jeu à l’écran plus élevé, 539 minutes, a touché 155 844 livres par minute.