Barbie : une suite déjà prévue après le succès mondial du film ? Les producteurs répondent !

Alors que le film Barbie de Greta Gerwig est un véritable carton au box office, peut-on déjà envisager une suite ? Les producteurs ont répondu.

Vous avez vu le film Barbie ou vous êtes sur le point de le découvrir, et vous vous demandez déjà s’il y aura une suite ? Vous n’êtes pas seul.e.s. Alors que le film de Warner Bros est un véritable carton au box office, avec plus d’1,3 million d’entrées pour le premier week-end de démarrage, sans compter les avant-premières, il est possible que le film Barbie ait droit prochainement à une suite.



Crédit photo : Warner Bros

Les acteurs prêts à rempiler ?

Comme le rapporte le média Écran Large, le directeur général de Warner Bros a déclaré dans une interview au Time qu’il ne serait pas contre le fait de “faire plus de films Barbie”. Du côté de Margot Robbie, qui incarne la fameuse poupée Mattel dans le film et qui est également productrice du film, cette idée est plaisante : “Nous avons eu des conversations, mais pour le moment, rien n'est fixé. Ça pourrait aller dans un million de directions. Mais je pense que c'est un peu un piège de faire un premier film en imaginant déjà les suites”, a-t-elle déclaré dans une récente interview.

Crédit photo : Warner Bros

De son côté, Ryan Gosling, qui joue le célèbre Ken, il n’est pas question de laisser tomber l’aventure “Barbie” : “J'ai fait l'attraction et je veux continuer. Je ne veux pas quitter le parc. Ils me disent que c'est fini. 'Le parc ferme monsieur, il faut partir'. Mais j'ai commandé des churros, et je jure qu'ils arrivent”, avait-il confié au New York Times à ce sujet.

Crédit photo : Warner Bros

Malgré l'engouement, l’annonce officielle d’un second volet de Barbie n’a pas encore eu lieu. Il faudra donc est encore un peu patients avant d’en avoir le cœur net. Une chose est sûre, au vu du succès du film à l’international, la question d’une suite ne peut qu’être envisagée. À suivre…



Crédit photo : Warner Bros