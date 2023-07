Barbie vs Oppenheimer : lequel des deux films remporte la bataille du box-office ?

Les deux films événement, Barbie et Oppenheimer, sortis le même jour en France et aux États-Unis, font la course en tête du box-office mondial. Ils signent tout simplement deux des meilleurs démarrages de l’année outre-Atlantique. Mais lequel des deux l'emporte ?

Crédit photo : Warner Bros.

Le combat Barbenheimer lancé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux a enfin lieu. La semaine dernière sortaient en même temps sur nos écrans (le 19 juillet en France et deux jours plus tard aux États-Unis) deux gros cadors de cet été : Barbie et Oppenheimer. Le premier raconte l'entrée dans le monde réel de la célèbre poupée. Le deuxième, l'invention de la bombe atomique par le physicien du même nom.

Et s'il y a une question que tout le monde se pose face à ces deux films, radicalement différents mais tous deux alléchants, c'est bien celle consistant à se demander lequel a le plus donné envie aux spectateurs de se déplacer au cinéma.

Et c'est le film racontant les aventures de la poupée Mattel, porté par Margot Robbie et Ryan Gosling, qui est sorti grand vainqueur de cette bataille du box-office. Barbie réalise tout simplement le meilleur démarrage de l’année outre-Atlantique avec des recettes engrangées estimées à 155 millions de dollars en trois jours seulement, devançant les 146 millions de Super Mario Bros, détrôné.

Le film de Greta Gerwig se permet même d’établir une nouveau record, celui du meilleur démarrage de tous les temps pour un film réalisé par une femme. Barbie devance ainsi le Wonder Woman de Patty Jenkins, qui avait récolté 103 millions de dollars en 2017, rappelle The Hollywood Reporter.

Oppenheimer tient tête à Barbie

Crédit photo : Universal Pictures

Quant au principal concurrent de Barbie, Oppenheimer, il s’en sort aussi très bien des deux côtés de l'Atlantique. Le film de Christopher Nolan, avec Cillian Murphy, récolte 80 millions de dollars en trois jours également. Un très beau score pour le film faussement biographique de l’inventeur de la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer, dont la durée atteint les trois heures.

Il s’agit du troisième meilleur démarrage au box-office nord-américain pour Christopher Nolan, l’un des rares réalisateurs de l’industrie à attirer le public sur son nom. Oppenheimer complète donc le podium des films de Nolan dont les deux plus gros succès au démarrage restent The Dark Knight et The Dark Knight Rises.

En France, Barbie et Oppenheimer se portent également très bien même si le film de Greta Gerwig devance celui de Christopher Nolan. Pour son premier jour d’exploitation, Barbie a réalisé 359 889 entrées, tandis que Oppenheimer a réuni 160 000 personnes, selon les scores dévoilés par Comscore.