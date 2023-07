Barbie, le film : retrouvez Margot Robbie et Ryan Gosling au cinéma le 19 juillet

Barbie sort au cinéma le 19 juillet prochain. Et voici tout ce que vous devez savoir sur ce film tant attendu avec Margot Robbie et Ryan Gosling !

Après de longs mois de teasing qui nous auront tenus en haleine, il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de découvrir le film !

Crédit photo : Warner Bros

Et si on est aussi impatients, c'est aussi parce qu'on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, tant Greta Gerwig, la réalisatrice, a gardé le mystère sur son film.

En effet, les diverses bandes-annonces nous ont donné un aperçu de l'univers coloré de Barbie Land, où vit la Barbie jouée par Margot Robbie, aux côtés de Ken (Ryan Gosling). Mais alors qu'on aurait pu penser que l'aventure de ces héros se cantonnerait à ce monde haut en couleur, le film semble au contraire vouloir revisiter son mythe pour lui offrir un nouveau départ.

Car alors que tout sourit à Barbie (mais moins à Ken) à Barbie Land, ils se retrouveront finalement transportés dans notre monde. Et la découverte de ce nouveau monde va remettre en cause toutes leurs certitudes. Un scénario profond qui pourrait questionner notre vision de la vie et du bonheur !

Barbie, un casting cinq étoiles

Et en plus de Margot Robbie, qui troque son costume déjanté de Harley Quinn pour celui de la douce et pétillante Barbie, et de son précieux Ken incarné par Ryan Gosling (Drive), le film Barbie a vu les choses en grand pour donner vie à son univers en s'entourant d'un casting 5 étoiles.

Crédit photo : Warner Bros

Au casting, on retrouvera notamment Emma Mackey (Sex Education), Simu Liu (Shang-Chi et La Légende des dix anneaux), Michael Cera (Supergrave), Will Ferrell (Very Bad Cops), Nicola Coughlan (La Chronique des Bridgerton), Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami), ou encore Dua Lipa, qui jouera la "barbie sirène" et a participé à la bande originale du film avec sa chanson Dance The Night.

Autant de personnages qui promettent des rencontres fortes et importantes à Barbie et Ken, de quoi les changer à jamais ?

Pour avoir la réponse, rendez-vous au cinéma le 19 juillet prochain en France, où le film Barbie risque de provoquer une véritable déferlante à laquelle on compte bien participer !

Crédit photo : Warner Bros