«Fatal 2 » : 14 ans après, Michaël Youn annonce la suite du film culte et une date de sortie !

Présent lors d’une soirée dans une discothèque à Agde (Hérault), Michaël Youn a fait le bonheur du public en annonçant le lancement de la production d’une suite pour son film “Fatal”, sorti en 2010.

Il sera bientôt temps de remettre sa cagoule ! Pas maintenant au regard de la vague de chaleur qui touche la France, mais plutôt en 2026 ! Quatorze ans après la sortie du film culte “Fatal”, l’acteur et réalisateur Michaël Youn a annoncé une grande nouvelle à ses fans de la première heure.

L’ancien trublion du Morning Live était présent à l’Amnésia, une discothèque située à Agde, dans l’Hérault, à l’occasion d’un show enflammé. Face au public, Michaël Youn a révélé que la suite du film “Fatal” allait bientôt voir le jour, la production étant officiellement lancée :

“La production de Fatal 2 a été lancée. Alors patientez un peu, sortie en 2026, mais ça y est c’est officiel, vous aurez la suite, 15 ans après. En même temps, le temps de le tourner, tu crois que je le sors de la petite culotte ou quoi ?”

L’annonce a été filmée et publiée sur TikTok par un internaute qui précise que la suite se nommera “Bazooka”. En 2009, le film Fatal avait généré 1 208 113 entrées en neuf semaines d’exploitation pour une recette d’un peu plus de 9 millions d’euros.

Fatal, un personnage de sketch au succès fou !

Le film suit les aventure de Fatal Bazooka, un rappeur bling-bling tout ce qu’il y a de plus cliché, qui surfe sur un succès immense jusqu’au jour où un chanteur “d’électro-bio” nommé Chris Prolls (incarné par Stéphane Rousseau) vient lui voler la vedette.

À l’origine, le personnage avait été créé par Michaël Youn en 2002 à l’occasion d’un sketch pour le Morning Live. Accompagné de ses acolytes Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, Michaël Youn avait carrément donné une carrière musicale à son personnage et au groupe Fatal Bazooka à partir de 2006 avec le tube “Fous ta cagoule, suivi par d’autres singles comme la chanson ”Mauvaise foi nocturne”, parodie de “Confessions nocturnes” de Diam’s et Vitaa. Le groupe avait même remporté le NRJ Music Awards du meilleur clip en 2008 avec "Parle à ma main".

En 2020, dix ans après la sortie du film, Fatal Bazooka avait fait son retour dans l’émission Le Morning Night avec une nouvelle chanson “J’arrive pas à danser”, puis "Le Bwerk". La suite du film était dans les tuyaux depuis quelques années, elle est désormais officielle.