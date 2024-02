Mister France 2024 : à 23 ans, Charles Stamper est élu homme le plus beau de France

Du haut de ses 23 ans, Charles Stamper est devenu samedi soir Mister France 2024. Il représentait la région Rhône-Alpes.

Cette année, la finale de l’élection Mister France a eu lieu ce samedi 17 février 2024 au théâtre André-Malraux de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).

Au total, 31 candidats originaires des quatre coins de l’Hexagone se sont affrontés pour décrocher le titre de «Mister France 2024». Le jury de la compétition était composé de Xavier de Fontenay (fils de Geneviève de Fontenay), la chroniqueuse TPMP Danielle Moreau, la danseuse Katrina Patchett («Danse avec les stars») et le chanteur Elliott («The Voice»), explique BMFTV.

Et c’est Charles Stamper qui a été désigné plus bel homme de France. Le jeune homme de 23 ans représentait la région Rhône-Alpes. Il succède au Corse Lisandre Van Mulyders, Mister France 2023.

Crédit Photo : Mister France / Instagram

Qui est le plus bel homme de l’année ?

Originaire d'Annecy, l’heureux gagnant a réussi à charmer les jurés avec sa silhouette musclée et ses yeux azur.

Lors de son passage, Charles Stamper a défendu la cause des victimes de harcèlement scolaire. Mais ce n’est pas tout ! Fervent défenseur de la cause animale et bénévole à la SPA, il souhaite utiliser son nouveau titre pour lutter contre maltraitance des animaux.

«Ma cause, cette année, c'est la cause animale. Je suis un amoureux des animaux depuis que je suis tout petit, et c'est quelque chose que je souhaite mettre en avant», a expliqué Mister France 2024 auprès de BFMTV.

Crédit Photo : Charles Stamper / Instagram

Charles Stamper travaille comme commercial dans une concession automobile. Côté loisirs, le jeune homme s’épanouit dans le sport. Il pratique le fitness, le ski et la gymnastique.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son titre va bouleverser son quotidien. Comme le précise le site officiel du concours, il va recevoir de nombreux cadeaux, voyager dans la France entière pour assister aux élections, participer à des défilés de mode et intégrer une agence de mannequinat.

Crédit Photo : Charles Stamper / Instagram