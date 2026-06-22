La chanteuse Olivia Rodrigo, 23 ans, se confie sur... la puanteur des fans qui portent des couches pour être au 1er rang

Olivia Rodrigo a raconté une anecdote assez stupéfiante quant au comportement de certains fans assistant à ses concerts.

C'est une drôle de confession, qui en dit long sur les sacrifices que sont prêts à faire certains fans.

La chanteuse américaine Olivia Rodrigo s'est récemment confiée sur les odeurs parfois nauséabondes qu'elle pouvait sentir lors de ses concerts. Ces effluves, pour le moins désagréables, proviennent des... couches que portent certaines personnes, présentes au premier rang.

Oui, vous avez bien lu ! Des membres du public sont en effet prêts à renoncer à leur dignité pour être au plus près de leur star favorite.

Crédit photo : capture d'écran / YouTube

Ces fans qui portent... des couches pour être sûrs d'être au premier rang

« Je suis allée à certains concerts et à certains festivals où des gens portaient des couches pour pouvoir être au premier rang », a ainsi révélé la chanteuse de 23 ans, dans l’émission de radio britannique KISS Breakfast, le 19 juin dernier.

« C'est une expérience que j’ai même sentie », a-t-elle ajouté, sous le regard médusé des animateurs qui l'interrogeaient.

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« C'est un comportement insensé ; je n'arrive pas à y croire », se sont ensuite exclamés ces derniers.

« C'est un peu comme la descente de la boule à New York pour le Nouvel An, tout le monde porte des couches (…) Ils restent assis là toute la journée (…) C'est un phénomène », a poursuivi Olivia Rodrigo, en faisant allusion à cet événement si prisé des New-Yorkais pendant les fêtes. Une tradition que l'on peut voir notamment dans le film « Valentine's Day ».

Les fans rivalisent donc d'inventivité pour ne pas avoir à se déplacer et garder ainsi les meilleures places et être aux premières loges, quitte à sacrifier leur hygiène.

Lors d'un concert qu'elle avait donné en 2025 à Londres, Olivia Rodrigo s'était d'ailleurs adressée à des fans adeptes de cette pratique, en apercevant la pancarte sur laquelle ces derniers se vantaient de porter des couches (vidéo ci-dessous).

Olivia Rodrigo reacts to a fan wearing a diaper to secure a front-row spot at her BST Hyde Park set. pic.twitter.com/GIaiajD4MS — Rodrigo Times (@RodrigoTimes) June 28, 2025

« C'est vrai ? (...) Vous portez des couches pour être au premier rang ? », leur avait-elle alors lancé, interloquée.

« Waouh ! C'est vraiment incroyable ! Je vous aime. Merci beaucoup ! », avait-elle rétorqué, aussi touchée que stupéfaite.