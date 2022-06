Glastonbury 2022 : Olivia Rodrigo invite Lily Allen sur scène pour dédier son titre « Fuck You » aux juges de la Cour suprême

La chanteuse américaine Olivia Rodrigo a dédié une performance du célèbre single de 2009 de Lily Allen « Fuck You » aux juges de la Cour suprême des États-Unis lors de son concert à Glastonbury samedi, en Angleterre. Pour rappel, la veille, ils avaient décidé de révoqué le droit à l’avortement.

« Quelqu'un que j'adore absolument est ici aujourd'hui » a déclaré Olivia Rodrigo au public avant de faire monter sur scène Lily Allen, dont la chanson figure sur son deuxième album It's Not Me It's You. Comme les fans d'Allen le savent bien, la chanson a été écrite à l'origine à propos de l'ancien président américain George W. Bush. Et une fois encore, ce titre qui a rencontré un succès planétaire lors de sa sortie, a donc trouvé un retentissement dans l’actualité.

« C’est un jour très, très spécial » a déclaré Olivia Rodrigo sur scène, avant d'ajouter : « c’est en fait mon premier Glastonbury et je partage la scène avec Lily, ce qui est le plus grand rêve qui se réalise. Mais j'ai aussi le cœur brisé par ce qui s'est passé hier aux États-Unis. La Cour suprême a décidé d'annuler l'arrêt Roe v. Wade, une loi qui garantit le droit des femmes à un avortement sûr et d'autres droits humains fondamentaux. Et je suis dévasté et terrifié et tant de femmes et tant de filles vont mourir à cause de cela. »

“Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett and Brett Kavanaugh. We hate you.”



Une prise de position forte

Avant de se lancer dans l’interprétation du morceau Fuck You, en duo avec Lily Allen, la jeune artiste américaine a également pris le temps de nommé les juges Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett et Brett Kavanaugh en leur passant un message pour le moins explicite de « we hate you ». « Je voulais dédier cette prochaine chanson aux cinq membres de la Cour suprême qui nous ont montré qu'en fin de compte, ils n'ont rien à foutre de la liberté » a aussi déclaré Olivia Rodrigo sous les cris de la foule, visiblement très heureuse de cette prise de position.

