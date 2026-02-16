« Monsieur ! » : Louane « ridiculise » un agent de sécurité en plein concert pour défendre ses fans... et se fait dézinguer par les internautes

En plein concert, Louane a interrompu un morceau pour voler au secours de ses fans et recadrer un agent de sécurité. Et cela n’a pas plus aux internautes.

Louane interrompt son concert

Louane est en pleine tournée de son « Solo tour » dans le nord de la France. La chanteuse de Jour 1 fête déjà ses dix ans de carrière. L’occasion est donc parfaite pour célébrer tout cela avec ses fans.

Le 12 février dernier, Louane était en concert au Zénith de Lille. Comme chaque soir, elle a offert une chanson surprise à son public. Ce soir-là, il s’agissait du morceau The A Team, d’Ed Sheeran, que la chanteuse a interprété seule à la guitare. Mais alors que tout se déroulait comme sur des roulettes, Louane a interrompu sa prestation pour recadrer un agent de sécurité.

Applaudie par ses fans, critiquée par les internautes

Elle était là, assise sur les marches de la scène, au plus près de son public, pour la reprise de The A Team quand soudain… Louane s’est retournée vers un agent de sécurité qui interdisait aux fans de la chanteuse d’utiliser le flash pour prendre des photos. Louane l’ayant aperçu a stoppé net son morceau pour s’adresser à l’agent :

« Monsieur ! Pardon, désolée... Elle peut mettre son flash si elle veut. Vraiment, je vous jure, il n'y a pas de problème. En plus, ils vont le faire plusieurs fois dans la soirée, pour moi, il n’y a aucun problème. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous embêter, je sais que vous faites votre travail. »

— 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) February 15, 2026

L’intervention de Louane n’a pas manqué de faire réagir les fans présents dans la salle qui l’ont acclamée. Sur ce, la chanteuse a lancé un « On recommence ! » sous les applaudissements de la foule. En revanche, son intervention a suscité un bad buzz sur le net. Les internautes reprochent à Louane d’avoir pris à partie l’agent de sécurité devant tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont préféré prendre la défense de l’agent :

« Elle a trop pris la confiance.. c’est son job à lui, elle qu’elle s’occupe de chanter » ; « Je trouve pas ça très classe. Le mec fait juste son taf en fait, il a des consignes et elle le rembarre devant tout le monde… » ; « Le mec fait juste son taff… » ; « L’agent est très concentré sur la sécurité il a des consignes enfin je trouve qu'elle l'a ridiculisé devant tout le monde pas sympa pour cet homme qui fait son travail » ; « J’trouve qu’elle a bien "chopé le melon" », peut-on lire sur Facebook.

La tournée de Louane se conclura le 20 février prochain à l’Accor Arena de Paris.