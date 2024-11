Lorie annonce son grand retour sur scène pour un événement unique en 2025 et crée la surprise chez ses fans

C’est une annonce que de nombreux fans espéraient : en novembre 2025, la chanteuse Lorie fera son grand retour sur scène dans un concert unique qui s’annonce inoubliable.

“Sur un air latino”, “Je serai (ta meilleure amie)”, “À 20 ans”, “Près de moi”... Tous ces tubes ont résonné pendant des années dans les oreilles de toute une génération. Dans les années 2000, Lorie est devenue une vraie star et a conquis le cœur de millions d’enfants et d’adolescents.

Crédit photo : Lorie / YouTube

Suite à la sortie de son premier album, Lorie a vendu 1 million de disques en seulement quelques semaines. Tout au long de sa carrière, elle a sorti huit albums studio et trois albums live et a enchaîné les tournées, pour le plus grand bonheur de ses fans. Après une pause dans la musique et avoir eu un premier enfant, Lorie est revenue l'année dernière avec un tout nouveau titre. Si dans votre enfance, vous n’avez pas eu l’occasion de voir votre chanteuse préférée en concert, vous pouvez rattraper le temps perdu. En effet, Lorie a annoncé son grand retour sur scène dans un concert inédit en 2025.

Le grand retour de Lorie

Sur son compte Instagram, la chanteuse a annoncé organiser une “Lorie Party”, 25 ans après la sortie de son premier tube “Près de moi”. Il s’agira d’un concert unique qui aura lieu le 29 novembre 2025 au Trianon, à Paris.

“Je vous donne rendez-vous pour partager ensemble des moments magiques, en musique et en émotions”, a rédigé la chanteuse sur son compte Instagram.

Crédit photo : @loriepester / Instagram

Alors qu’elle avait révélé que “quelque chose se préparait” lundi dernier, l’artiste promet une “soirée inoubliable” pour ses fans. Ces derniers, surpris par cette bonne nouvelle, sont surexcités et impatients de vivre ce moment unique.

“Je vais pleurer, c’est sûr”, “Ma mère n’a jamais accepté de m’emmener à un concert de Lorie. C’est à 31 ans que mon rêve de gamine va se réaliser”, “Donc là, on va toutes se retrouver à un concert de Lorie alors qu’on a toutes entre 25 et 35 ans ? Je signe où ?”,“La team des années 90, c’est pour nous ça !”, ont rédigé les internautes sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LORIE PESTER (@loriepester)

Si les places risquent de partir très vite pour ce concert exceptionnel, Lorie a ajouté le hashtag “tournée” sur sa publication Instagram, ce qui signifie qu’avec un peu de chance, la chanteuse organisera des concerts dans toute la France… Nostalgie garantie !