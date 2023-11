Vidéo : Lorie fait son grand retour dans la musique et dévoile sa nouvelle chanson !

Lorie a connu un succès fulgurant dans les années 2000, inscrivant ses plus grands tubes dans la mémoire de toute une génération. Après des années d’absence, elle est de retour sur le devant de la scène.

Très populaire dans les années 2000, Lorie est connue pour ses nombreux tubes comme “J’ai besoin d’amour”, “Toute seule”, Week-end” ou encore “Je serai (ta meilleure amie)”. Ces morceaux ont fait dansé toute une génération d’enfants et d’adolescents. Le dernier album de Lorie, “Les Choses de la vie”, est sorti en novembre 2017. Par la suite, la jeune artiste a mis la musique de côté et s'est surtout montrée à l’écran. Elle est notamment apparue dans les séries “Demain nous appartient” et “Léo Mattéi”, ainsi que dans plusieurs téléfilms policiers.

Finalement, après des années d'absence, Lorie a décidé de revenir à son premier amour : la musique. Et pour l’occasion, elle va sortir une réédition de l’un de ses plus grands tubes.

“Ça faisait un petit moment que j’y réfléchissais… Un petit moment qu’on y travaille… Et voilà, ça y est ! Je suis tellement heureuse de vous annoncer la sortie de ce premier titre, la première surprise d’une longue série qui arrive, a-t-elle annoncé sur son compte Instagram. On s’est beaucoup amusé en studio, on ne s’est rien interdit… et ça s’entend !”

Un remix de “Sur un air latino”

Le 20 novembre prochain, Lorie va sortir une nouvelle version de son hit “Sur un air latino”. Ce single a été le plus grand succès de la chanteuse, vendu à plus de 700 000 exemplaires. Pour cette réédition, Lorie partagera le morceau avec Brö, une jeune rappeuse française.

“Sur un air latino est en feat avec Brö, une artiste que j’apprécie énormément. J’adore sa singularité et son univers musical sans limite. Vous pourrez écouter le morceau sur toutes les plateformes dès lundi. On vous a préparé un super clip qui va vous rappeler des bons souvenirs”, promet Lorie.

Sur son compte Instagram, Lorie a publié un teaser de ce clip, dans lequel on peut voir des téléviseurs rétro et des archives du passé de la chanteuse. De quoi raviver des souvenirs chez les enfants des années 2000.