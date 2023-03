Pourquoi vous devez voir « Une comédie romantique », le film décalé qui réinvente le genre

Après sa sortie au cinéma le 16 novembre 2022, le film Une comédie romantique sera disponible en VOD le 23 mars prochain et voici pourquoi vous devez le découvrir !

Crédit photo : SND

Une comédie romantique est un film réalisé par Thibault Segouin avec le comédien et humoriste Alex Lutz en personnage principal. L’histoire retrace le parcours de César, un quadragénaire qui réapparaît dans la vie de son ex petite-amie, incarnée par Golshifteh Farahani, des années après avoir disparu du jour au lendemain.

En reprenant contact avec son passé, il découvre qu’il est le père d’une petite fille de 3 ans et va tout faire pour se montrer à la hauteur et reconquérir la femme de sa vie.

Une comédie romantique pas comme les autres

Ce film porte bien son nom mais contrairement aux traditionnelles comédies romantiques, il ne débute pas lors de la rencontre amoureuse entre les deux personnages principaux. Un long-métrage original qui parle de la reconquête après une rupture, ce qui le différencie des autres films du genre et apporte une touche d’originalité.

Le duo entre Alex Lutz et Golshifteh Farahani fonctionne très bien à l'écran selon plusieurs critiques des spectateurs, bien que l'on ne connaisse pas le passé du couple. À noter Golshifteh Farahani n'est pas une inconnue du grand public, puisqu'elle a notamment joué dans Mensonges d'état, film de Ridley Scott où elle partageait l'affiche avec Leonardo Dicaprio et a été nominée pour le César du meilleur espoir féminin en 2014, une consécration méritée pour la jeune comédienne. De son côté, Alex Lutz a été récompensé par le César du meilleur acteur en 2019 pour son film Guy.

Crédit photo : SND

Filmé dans les rues de Montmartre, le long-métrage est bourré de charme et utilise intelligemment les clichés du genre pour apporter un vent de fraîcheur et de légèreté aux spectateurs. Si vous n’avez pas encore vu ce film ou que vous voulez le revoir, Une comédie romantique sera disponible en VOD dès le 23 mars prochain et en DVD le 1er avril !