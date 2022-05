Top 25 des meilleurs films romantiques

Vous programmez une soirée tranquille dans votre canapé à regarder le meilleur film romantique de tous les temps? Ce top vous aidera à faire le bon choix.

Classement des meilleurs films romantiques émouvants

Si vous aimez les films d’amour avec une histoire émouvante et romantique, cette sélection vous plaira :

Titanic

Scène emblématique du film romantique Titanic. Crédit : Distributeur de film Allociné

Titanic se trouve en tête de notre classement des meilleurs films romantiques. Vous ne vous lasserez jamais de découvrir et de redécouvrir la belle histoire d’amour de Jack et de Rose ainsi que le drame qu’a subi ce grand navire. C’est en 1997 que tout commence. Rose DeWitt, une vieille femme de 102 ans, raconte ses plus beaux souvenirs à des chercheurs de trésors en quête d’un diamant bleu supposé se trouver dans l'épave du Titanic.

N’oublie jamais ou The Notebook

Scène du film The Notebook du réalisateur Nick Cassavetes. Crédit : Distributeur de film

« N’oublie jamais », du réalisateur Nick Cassavetes est sorti au cinéma en juin 2004 aux États unis. Ce film d’amour culte est à voir au moins une fois dans votre vie. Ce long métrage romantique vous fera rire, pleurer et découvrir à quel point l’amour est plus fort que tout. N’oublie jamais, c’est l’histoire de Noah et d’Allie. Lorsque celle-ci apprend qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle note ses souvenirs ainsi que leur histoire dans un petit carnet. Noah lui rend visite chaque jour à la maison de retraite pour lui lire ses propres mots et ainsi faire renaître ses sentiments… Vous pouvez regarder ce film d’amour sur Netflix.

P.S I Love You

Les deux acteurs principaux du film "P.S I love you". Crédit : Distributeur de film Allociné

Il s’agit d’une réalisation de Richard LaGravenese sortie au cinéma aux États-Unis en décembre 2007. Les acteurs principaux de P.S. I Love You sont Gerard Butler et Hilary Swank. P.S. I Love You est un film d’amour racontant l’histoire d’un jeune couple éperdument amoureux : Jerry et Holly. Alors qu’ils vivent le parfait amour, Jerry meurt soudainement, laissant la jeune femme sombrer dans la dépression. Un beau jour, alors qu’elle ne s’y attend pas, elle reçoit une lettre de son mari oublié…

Cher John

Cher John un film avec Channing Tatum et Amanda Seyfried. Crédit : Distributeur de film

« Cher John » est une réalisation de Lasse Hallström. La sortie de ce film d’amour au cinéma est le 24 janvier 2010 aux États-Unis. Si vous aimez les films de pure romance, vous allez adorer « Cher John». Ce long métrage raconte l’histoire d’un couple issu de milieux différents, mais qui, envers et contre tout, s’aime éperdument. John est un soldat des forces spéciales et Savannah une jeune étudiante. Après le réengagement du militaire, le couple poursuit son histoire d’amour à distance… Ce film romantique est aussi disponible sur Netflix.

Nos étoiles contraires

Nos étoiles contraires, un film romantique et dramatique à regarder absolument. Crédit : Netflix

Envie de regarder un film romantique empreint d’émotion ? Vous adorerez le film d’amour intitulé « Nos étoiles contraires » du réalisateur Josh Boone. Cette belle réalisation est sortie aux États-Unis en juin 2014. Après son avant-première et sa sortie au cinéma le 6 juin 2014, il a connu un énorme succès. Il a reçu une excellente note et de nombreux avis positifs venant des critiques de cinéma partout dans le monde. « À cause de ses problèmes respiratoires, Hazel doit porter un tube d’oxygène en permanence. Dans un groupe de soutien, elle rencontre Augustus et tombe vite amoureuse… ».

Je te promets

Les deux acteurs principaux du film romantique "Je te promets". Crédit : Distrbuteur de film Allociné

ACe film mêle romance et drame. Il rassemble les meilleurs acteurs d’Hollywood. Leo et Paige forment un couple heureux. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Cependant, après une mésaventure, la jeune femme perd la mémoire et oublie son mariage avec Leo. Dévasté, celui-ci tentera à tout prix de la reconquérir. Ce film est idéal pour une soirée romantique.

Le temps d’un automne

Le temps d’un automne de Adam Shankman (2002). Crédit : Distributeur de film Allociné

La date de sortie officielle du film d’amour culte « Le temps d’un automne » est le 25 janvier 2002 aux États-Unis. Son histoire touchante et ses acteurs talentueux en fait l’un des films romantiques les plus regardés. Dans ce film romantique, vous découvrirez la belle histoire d’amour de Landon Carter, un bad-boy, et de Jamie Sullivan, une jeune fille introvertie. Alors qu’il s’apprête à commencer une nouvelle vie avec sa bien-aimée, Landon découvre son terrible secret…

Avant toi

Avant toi, un film avec la célèbre Emilia Clarck. Crédit : Netflix

Après sa date de sortie au cinéma le 3 juin 2016, ce film d’amour a connu un énorme succès. Si vous aimez les longs métrages romantiques à l’eau de rose, c’est certain que vous allez adorer cette réalisation. Avant de devenir paralysé, Will Traynor était un jeune banquier plein d’optimisme. Sa maladie l’a plongé dans la dépression. Sa rencontre avec Lou, sa nouvelle aide-soignante, va complètement changer sa vie. « Avant toi » ou « Me Before You » est disponible en streaming sur Netflix.

Orgueil et Préjugés

Scène emblématique du film Orgueil et Préjugés. Crédit : Distributeur de film Allociné

Cette réalisation de Joe Wright figure aussi dans notre liste des meilleurs films romantiques. Il a eu une excellente note sur les sites comme Sens Critique. L'histoire se déroule vers les années 1800. Pendant un bal de campagne, un jeune homme fortuné tombe amoureux de la fille aînée des Bennet. Les parents de la jeune fille attendent leur mariage avec impatience pour pouvoir sortir de la misère…

Remember me

Scène romantique du film "Remember me" avec Robert Pattinson. Crédit : Distributeur de film Allociné

Ce film romantique est une réalisation d’Allen Coulter. Sa sortie au cinéma a été très attendue. Il raconte l’histoire d’amour de Tyler et d’Ally. Avec sa personnalité atypique, celle-ci a conquis le cœur du jeune homme. Elle lui a redonné goût à la vie et l’a réconcilié avec sa famille.

La vie d’Adèle

Les deux actrices principales du film "La vie d'Adèle". Crédit : Distributeur de film Allociné

«Adèle est une jeune lycéenne. Poussée par ses copines, Adèle couche avec Thomas, un jeune homme en classe de terminale. Cependant, Adèle est troublée par d’autres désirs lorsqu’elle rencontre une fille avec des cheveux bleus et une vie assez atypique… ». Ce film d’amour et de drame se classe parmi les meilleurs films romantiques à regarder avec vos amis.

Ma première fois

Ma première fois un film de Marie Castille Mention-Schaar. Crédit : Distributeur de film Allociné

Ce film d’amour vous fera verser des larmes. Il est à la fois bouleversant, émouvant et très touchant. Ce long métrage romantique raconte l’histoire d’un jeune homme appelé Zachary. Il collectionne les échecs scolaires et les conquêtes amoureuses jusqu’au jour où il rencontre une jeune fille pas comme les autres…

Reviens-moi

Scène romantique et dramatique du film "Reviens-moi". Crédit : Distributeur de film Allociné

Il s’agit aussi d’un des meilleurs films romantiques et de drame qui vous mettra les larmes aux yeux. Cette réalisation de Joe Wright avec les acteurs James McAvoy et Keira Knightley a reçu une excellente note et des avis positifs du public. En résumé, c’est l’histoire de Briony Tallis, une petite fille qui est convaincue que le fils d’une servante a abusé de sa cousine Lola…

Je veux vivre

Affiche du film "Je veux vivre" de 2012. Crédit : Distributeur de film Allociné

Ce film de romance et de drame est réalisé par Ol Parker. La date de sortie de ce film au cinéma est le 13 septembre 2012 au Royaume-Uni. Ce film raconte la vie de Tessa, une jeune fille atteinte deleucémiequi souhaite tout expérimenter avant de perdre la vie. Aidée par une amie, elle dresse une liste de tout ce qu’elle souhaite faire et tombe amoureuse d’un jeune homme…

Classement des meilleurs films de comédie romantique

J’ai failli te dire je t’aime

J’ai failli te dire je t’aime, un film comédie romantique disponible sur Mycanal. Crédit : Canal

Il s’agit d’un film romantique à mettre dans votre liste pour profiter de vos soirées en amoureux ou entre filles. C’est une réalisation de Federico Moccia. Ce film vous propose une histoire d’amour passionnante malgré la différence d’âge. Un professionnel de la publicité de 37 ans rencontre une jeune étudiante de 17 ans et en tombe éperdument amoureux… Cette comédie de mœurs à l’italienne vous fera rire et passer de bons moments.

Il est trop bien

Les deux acteurs principaux du film "Il est trop bien". Crédit : Netflix

Le 25 août 2021 est la date de sortie de ce film de comédie romantique au cinéma. Il est disponible sur Netflix et sur Amazon Prime. Les acteurs principaux sont Addison Rae, Anner Buchanan, Madison Pettis, Rachael Leigh Cook et Matthew Lillard. C’est dans un lycée que l’histoire commence. Une jeune influenceuse relooke un loser pour qu’il devienne le roi du bal de promo…

The Perfect Date

Affiche du film "The Perfect Date" disponible en streaming sur Netflix. Crédit : Amazon Prime/Netflix

« The Perfect Date » est un film de comédie romantique qui est sorti le 12 avril 2019 aux États-Unis. Il est disponible sur Amazon Prime et sur Netflix. Ce film d’amour et drôle raconte la vie d’un jeune lycéen qui, via une application, propose ses services à toutes celles qui souhaitent louer un copain. Son but est de financer ses études. Cependant, sa vie est chamboulée lorsqu’il est tombé amoureux…

Sex List

Sex List, une comédie-romantique hilarante. Crédit : Netflix

Vous pouvez regarder ce film romantique sur votre écran via Netflix ou Amazon Prime. Cette comédie romantique vous fera avoir un fou rire et passer une excellente soirée. Voici le résuméde ce film d’amour et de comédie : « Une jeune fille appelée Ally découvre à travers son écran de télévision que les femmes ayant eu plus d’une vingtaine de partenaires sexuels au cours de leur vie ont peu de chance de se marier. Après avoir fait sa liste, elle perd tout espoir. Aidée par son voisin, elle décide alors de retrouver l’ex de sa vie… ».

À tous les garçons que j’ai aimés

À tous les garçons que j’ai aimés, une comédie romantique disponible sur Netflix. Crédit : Netflix

Ce film de comédie romantique de Susan Johnson est plein d’humour. Il raconte la vie de Lara Jean Song Covey. Cette jeune fille écrit une lettre à tous les garçons qu’elle a aimés dans sa vie. À sa plus grande surprise, celles-ci parviennent à leur destinataire…

Le Mytho

Les deux acteurs principaux du film, Jennifer Aniston et Adam Sandler. Crédit : Distributeur de film Allociné

C’est le film à voir si vous souhaitez rire et découvrir en même temps une histoire d’amour touchante. Il s’agit d’une réalisation de Dennis Dugan. Ses acteurs formidables (Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman…) vous réservent de belles surprises. Le Mytho, c’est l’histoire d’un chirurgien esthétique au cœur brisé. Pour avoir des rendez-vous sans engagements, il prétend être marié…

Jeux d’enfants

Affiche du film "Jeux d'enfants" avec Marion Cotillard et Guillaume Canet. Crédit : Canal

« Jeux d’enfants » est aussi un des meilleurs films romantiques à voir. Il s’agit d’une réalisation de Marion Cotillard et de Guillaume Canet. « Julien et Sophie se connaissent depuis leur jeune âge. Les jeux auxquels ils avaient l’habitude de jouer prennent peu à peu une place dans leur vie professionnelle et amoureuse… ».

Love Tactics

Love Tactics, un film turque disponible sur Netflix. Crédit : Netflix/Amazon Prime

«Love Tactics » est un film de comédie romantique turque dont la date de sortie est le 11 février 2022. Le réalisateur de «Love Tactics » a mis en scène l’histoire d’un professionnel dans la publicité et d’une bloggeuse qui, tous deux, ne croient pas en l’amour. Vous pouvez visualiser ce film romantique classé parmi les meilleurs sur Netflix ou sur Amazon Prime.

Un milliardaire à New York

Affiche du film "Un milliardaire à New York". Crédit : Distributeur de film

Ce film d’amour et de comédie vous fera passer d’excellents moments devant votre petit écran. Ses acteurs talentueux vous feront découvrir l’incroyable aventure d’un homme d’affaires qui a promis à son père de vivre loin de sa fortune pendant un mois. Il pose ses valises à New York, tombe amoureux de sa nouvelle vie et s’éprend d’une native…

Quatre mariages et un coup de foudre

Scène romantique du film "Quatre mariages et un coup de foudre". Crédit : Distributeur de film Allociné

Avec ses acteurs talentueux, ce film de romance pure vous fera en même temps rire à coup sûr. Sa sortie au cinéma le 26 janvier 2021 a été un réel succès. Ce film romantique raconte l’histoire d’une jeune femme appelée Brooke et d’un jeune homme qui s’appelle Nate. Tous deux sont invités au mariage de leurs amis après une rupture amoureuse. Après chaque mariage, ils deviennent de plus en plus proches… Il vous est possible de visualiser ce film romantique sur Netflix.

Sex Trip

Scène hilarante de cette comédie romantique. Crédit : Netflix

Si vous aimez les films de comédie romantique, vous adorerez cette réalisation de Jeff Schaffer. Les acteurs sont tout simplement merveilleux. Ils vous feront rire à en pleurer. Dans ce long métrage, le personnage de Scott apprend que son cyber-pote est en réalité une femme. Pour la retrouver, il entame un voyage à travers l’Europe avec ses amis. La date de sortie officielle de ce film était le 20 février 2004 aux États-Unis. Ce film peut être regardé sur Netflix.