Netflix diffusera un reboot des « Télétubbies » en novembre prochain

Un reboot des « Télétubbies » sera prochainement diffusé sur Netflix. Précisions.

Les « Télétubbies » sont de retour !

À voir aussi

La célèbre série britannique pour enfants, qui a connu ses heures de gloire dans les années 1990, va faire l’objet d’un reboot disponible dès le 14 novembre prochain sur Netflix.

Crédit photo : DR

Les « Télétubbies » de retour sur Netflix

La plateforme de streaming a ainsi modernisé le programme, produisant 26 épisodes inédits d'une durée de 12 minutes, comme elle l'explique sur Twitter ce jeudi 8 septembre.

TINKY-WINKY, DIPSY, LAA-LAA POOOOOOOOOOOO



On aurait jamais pensé vous dire ça mais, 12 tout nouveaux épisodes des Télétubbies arrivent le 14 novembre. pic.twitter.com/m0z6fhTvDP — Netflix France (@NetflixFR) September 8, 2022

« Vivez de merveilleuses aventures tout en couleur et riches en apprentissage avec Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po dans cette version modernisée de la célèbre série pour les tout-petits, à laquelle l'acteur nommé aux Emmys Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt) prête sa voix. Chaque épisode comprend de nouvelles chansons originales qui feront danser toute la famille ! », précise ainsi Netflix dans des propos relayés par nos confrères de BFM TV.

Comme lors du précédent reboot, diffusé entre 2015 et 2018, les quatre acteurs que sont Rachelle Beinart, Rebecca Hyland, Nick Kellington et Jeremiah Krage reprendront leur rôle pour le plus grand bonheur des fans nostalgiques de la série.

Diffusé durant quatre saisons sur la BBC entre 1997 et 2001, « Télétubbies », qui s'adresse aux très jeunes enfants (de 1 à 4 ans), avait connu un gros succès tout au long des 365 épisodes tournés. En France, Canal + puis TF1 avaient permis de populariser le programme auprès des petits.