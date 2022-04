Les 25 meilleures séries du moment à regarder sur Netflix

Envie d’une soirée Netflix and chill mais vous n’avez aucune inspiration ? La rédaction de Démotivateur vous a sélectionné les 25 meilleures séries du moment à ne pas louper.

Toutes les semaines, de nouvelles séries abondent sur la plateforme vidéo Netflix, jusqu’à ne plus savoir quoi regarder. Sur Netflix, il y a des films et séries que tous attentent de pieds fermes, et d’autres dont nous n’avons jamais entendu parler. Nous vous avons sélectionné les 25 séries du moment à regarder sur la plateforme de streaming. Focus.

La chronique des Bridgerton

Crédit photo - Netflix. Extrait d'une scène de la saison 1 entre le Duc et Daphnée

C’est LA série du moment ! Dans cette série, vous ferez connaissance avec la grande famille Bridgerton. L’intrigue se déroule dans l’Angleterre du XIXe siècle, à l’époque de la Régence. Adaptée de la série littéraire éponyme à succès écrite par Julia Quinn, La chronique des Bridgerton reprend de plus belle avec la sortie de la saison 2. Cette série est l’un des plus gros succès sur Netflix. En seulement une semaine, la saison 2 de Bridgerton a cumulé près de 251 millions d’heures de visionnage.

Lupin

Crédit photo - Netflix. Extrait de la série, Assane Diop, joué par Omar Sy

L’escroc le plus charismatique de Paris - et d’Étretat - est toujours dans les top des séries Netflix. Retrouvez l’excellent Omar Sy dans le rôle du voleur au grand cœur. Fan incontesté d’Arsène Lupin, Assane Diop (Omar Sy) souhaite venger son père qui a été accusé de vol par la riche famille Pelligrini pour laquelle il travaillait en tant que maître de maison. Assane Diop a hérité de son père son goût pour l’aventure et le cambriolage - tout en restant gentleman bien sûr ! Pour du suspens et des aventures trépidantes, regardez dès à présent les deux saisons de Lupin sur Netflix.

The Witcher

Crédit photo - Netflix. Scène de la série the Witcher

Adaptée de la saga littéraire polonaise Le Sorceleur écrite par Andrzej Sapkowski, la série The Witcher met en scène un monde fantasy ou chasseurs de monstre et sorciers se mêlent. Le sorceleur nommé Geralt, joué par Henry Cavill, est un chasseur de monstres mutant. Dans un monde où les humains se montrent plus vicieux que des monstres ou des bêtes, Geralt tente de trouver sa place. Pour cela, il n’hésitera pas à se battre. Vous retrouverez les deux saisons (de 8 épisodes chacune) disponibles sur Netflix. Le tournage de la troisième saison a débuté début avril, alors dépêchez-vous de commencer la série !

Sex/life

Crédit photo -Netflix. Billie Connely et son ex dans la série Sex/life

Pour les amateurs de séries sentimentales, cette série Netflix est faite pour vous. Aux États-Unis, Billie Connelly, jouée par Sarah Shahi, est une mère de famille mariée et bien rangée. Une vie idéale… finalement pas vraiment. Sa vie bascule quand son ex, sur lequel elle fantasme depuis toujours, fait irruption dans sa vie. Jalousie et rivalité sont au cœur de l’intrigue. Sortie à l’été 2021, la série ultra-sexy s’est longtemps classée en top tendance de la plateforme vidéo.

Stranger things

Crédit photo - Netflix. Extrait de la série Stranger things

Vous avez forcément un ami qui vous a parlé de cette série phénomène. Vous ne l’avez jamais regardé ? Il est temps de se lancer dans cette série sortie en 2016. Trois saisons palpitantes sont disponibles, et la quatrième est attendue, trois ans après la dernière, sur Netflix le 27 mai prochain. Cet hommage aux classiques de l'horreur et de la science-fiction des années 80 vous plonge dans un univers mystérieux et surnaturel. Dans l’Indiana, Will Byers disparaît et ses amis se lancent dans une recherche semée d’embûches pour le retrouver. Dans leur aventure, ils découvrent une étrange jeune fille en fuite…

La Casa de Papel

Crédit photo - Netflix. Acteurs de la série Casa de Papel, habillés dans leur tenue de braquage

Braquer la banque d’Espagne ? C’est l’incroyable challenge que ce sont lancés le Professeur, superviseur de l’opération spéciale, et ses 8 acolytes, considérés comme les meilleurs malfaiteurs espagnols. Dans la série, tous les braqueurs s'identifient par des noms de ville. L'idée est partie d'un T-shirt porté par le créateur de la série, Alex Piña, sur lequel était écrit le mot « Tokyo ». Ainsi, on retrouve Lisbonne, Nairobi, Berlin, Moscou, Marseille… Suspens, action et romance sont au rendez-vous. La Casa de Papel est le premier succès planétaire de la plateforme Netflix dans une autre langue que l’anglais.

Tiger King

Crédit photo - Netflix. Affiche de la série Tiger King

Suivie par près de 64 millions de personnes, la première saison de la série documentaire Tiger King (« Au royaume des fauves » en français) sortie en 2020, relate les relations tendues entre différents propriétaires de zoos et Carole Baskin une militante engagée dans la cause animale. Plongez dans l’univers de l'élevage des fauves !

Le Jeu de la dame

Crédit photo - Netflix. Extrait de la série Le Jeu de la dame - Beth Harmon jouant aux échecs

C’est l’histoire d’une jeune orpheline passionnée d’échecs qui tente de s’en sortir grâce à ce sport de réflexion. Cette mini-série américaine sortie sur la première plateforme de streaming mondiale a fait un carton en 2020. Placée à l’âge de 9 ans dans un orphelinat, Beth Harmon (jouée par Anya Taylor-Joy), développe un talent inattendu pour les échecs. Petit à petit, elle s’inscrit à des tournois d’échecs et joue face aux plus grands. Tout en luttant contre une addiction aux tranquillisants, elle va tout faire pour devenir la plus grande joueuse d’échecs du monde.

Sweet Tooth

Crédit photo - Netflix. Extrait de la série Sweet Tooth

Cette série originale raconte l’histoire du passage à l’âge adulte d’une créature hybride : mi-cerf, mi-garçon. L’intrigue prend place dans un monde post-apocalyptique où le personnage principal, Gus quitte sa maison pour trouver un monde rempli de dangers. En perpétuelle crise existentielle, Gus rejoint une famille alliant hybrides et humains. Il essaie de trouver des réponses à ses questions… Sortie en 2021, Sweet Tooth est une série de 8 épisodes d’environ 45 minutes.

Emily in Paris

Crédit photo - Netflix. Scène extraite de la série Emily in Paris devant la tour Eiffel

Avis aux amateurs et amatrices de mode ! Les deux saisons d'Emily in Paris ont cartonné sur la plateforme de streaming Netflix. Cette série romantico-comique met en scène Emily, personnage principal, jeune cadre venue de Chicago pour vivre sa vie de rêve dans la capitale française. Elle décroche le job de ses rêves dans une agence de marketing française en difficulté. Son but : apporter sa touche américaine pour aider sa nouvelle entreprise à remonter la pente. Entre travail, amis et amours, Emily va vous passionner pendant deux saisons.

Élite

Crédit photo - Netflix. Photo regroupant les élèves de Las Encinas

La saison 5 de la série évènement vient de sortir ! L’occasion de commencer cette série passionnante pour vous qui ne l’avez jamais vue. L’histoire se déroule en Espagne dans le lycée (Las Encinas) le plus huppé du pays qui accueille les enfants de l’élite. Lorsque trois adolescents issus de la classe ouvrière intègrent Las Encinas, les histoires tragiques commencent…

Squid Game

Crédit photo - Netflix. Scène extraite de la série Netfix Squid game

Selon une statistique calculée par Netflix, la série Squid Game aurait comptabilisé 240 000 ans de visionnage. Une raison de regarder cette série si ce n’est pas déjà fait ! La série phénomène sud-coréenne met en scène des centaines de personnages inspirés de la classe marginalisée de Corée du Sud. L’histoire : des centaines de joueurs acceptent de s'affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux dangereux. À la clé, une récompense alléchante…

Drôle

Crédit photo - Netflix. Extrait de la série originale Netflix Drôle

Bienvenue au Drôle Comedy Club ! Dernière série originale française de la plateforme vidéo, Drôle met en scène 4 humoristes parisiens qui rêvent de percer dans l’humour. Malgré leurs différences et leurs désaccords, ils n’ont qu’une envie : faire rire ! La série met en lumière les faces cachées de l’industrie du stand-up et du showbiz : la précarité, la difficulté de débuter, le rêve de buzz et la drogue…

Umbrella Academy

Crédit photo - Netflix. Les 7 enfants de l'Umbrella Academy

La série Umbrella Academy raconte l’histoire de sept frères et sœurs aux pouvoirs extraordinaires. Adoptés par un industriel milliardaire, ces enfants vont être préparés à sauver le monde. Ils découvrent des secrets de famille traumatisants et une menace terrible qui plane sur l’humanité. Mais rien ne se déroule comme prévu… Sur la plateforme vidéo Netflix, vous trouverez les deux premières saisons de 10 épisodes chacune. Dépêchez-vous à la regarder, la saison 3 sort prochainement… le 22 juin 2022.

Unbelievable

Crédit photo - Netflix. Deux policières qui enqûetent dans la série Unbelievable

Unbelievable est une mini-série de 8 épisodes (environ 45 minutes) inspirée d’une histoire vraie. Une jeune femme est accusée de mensonges au sujet d’un crime. Lors de sa déposition, elle est traumatisée se remémorant la scène par un inconnu. La mini-série met en lumière la défiance des forces de l'ordre face à ce type de situation. Deux policières vont enquêter sur cette affaire. Elles ne sont pas au bout de leurs surprises…

En un battement

Crédit photo - Netflix. Affiche de la série En un battement sur Netfix

De son nom original « Palpito », la série En un battement est sortie cette année sur la plateforme Netflix. Tout au long des 14 épisodes, on suit un homme déterminé à venger sa femme. Cette série à suspense raconte l’histoire de Simon, obsédé par l'idée de venger sa femme de l'organisation de trafic d'organes qui l'a tuée pour prélever son cœur. La suite est inattendue, Simon s’éprend de la femme qui l'a reçu…

Top Boy

Crédit photo - Netflix. Visages des personnages de la série Top Boy disponible su Netflix

Top Boy a fait son grand retour sur Netflix en 2019… Petit flash-back pour ceux qui auraient loupé un épisode…

Top Boy apparaît sur les écrans de télévision en 2011. Les deux premières saisons ont été diffusées sur Channel 4, chaîne de télévision britannique mais la série a été abandonnée par Channel 4 en 2014. Rebondissement inattendu ! Le célèbre rappeur Drake relance les discussions en 2017 et propose la production d’une troisième saison avec la première plateforme vidéo au monde : Netflix. En septembre 2019, Netflix sort donc la troisième saison tant attendue par les fans. Elle a été présentée comme la première saison, tandis que la série originale a été ajoutée à Netflix sous le nom de Top Boy : Summerhouse. Sortie en mars 2022, la quatrième saison (nommée n° 2 sur Netflix) a conquis les viewers.

L’histoire ? De retour dans les rues de Londres, des dealers assoiffés de pouvoir et d'argent doivent faire face à un jeune et impitoyable escroc. Entre gros investissement, nouveaux partenaires et crises familiales, les problèmes s’enchaînent…

The Walking dead

Crédit photo - Netflix. Affiche de la série The Walking dead sur Netflix

Envie d'action, de bout de cervelles qui volent et de sang ? Foncez sur Netflix regarder The Walking dead. Depuis le 15 avril 2021, l’intégralité des 10 saisons de la série d’horreur est disponible sur Netflix. À l’origine diffusée à la télévision américaine sur AMC, la série raconte l’histoire d’un monde infesté de zombie dans lequel il faut apprendre à vivre et survivre coûte que coûte.

Clap de fin pour la série The Walking dead ! Le tournage des derniers épisodes a pris fin. Les derniers épisodes devraient sortir d’ici cet été… Si vous commencez à la regarder, vous êtes (presque) sûrs de tout regarder d’un coup !

Vikings

Crédit photo - Netflix. Scène extraite de la série Vikings avec le personnage principal Ragnar Lothbrok

Sortez épées et boucliers et rentrez chez les Vikings ! Découvrez Ragnar Lothbrok, personnage principal charismatique. Cette épopée réaliste se concentre sur les exploits du héros Ragnar Lothbrok qui ambitionne d'étendre le pouvoir viking à la faveur d'un chef manquant de vision politique. L’histoire se passe dans la Scandinavie du VIIIe siècle. Les guerriers Vikings détruisent tout sur leur passage et pillent les villages. Bientôt ils partent pour l’ouest…

Downton Abbey

Crédit photo - Netflix. Affiche de la série Downton Abbey sur Netflix

Alors que la série prend un nouveau souffle avec la sortie du film « Downton Abbey II : une nouvelle ère » au cinéma, il est toujours possible de se (re) faire les 6 saisons de Downton Abbey sur Netflix. Suivez l’histoire de la famille Crawley et de leurs domestiques, vous ne serez pas déçus ! Cette série rend compte du snobisme que peuvent éprouver ces familles, et les histoires d'un système de classes agonisant. Une série Netflix à voir à tout prix !

Sex-education

Crédit photo - Netflix. Extrait d'une scène de Sex education disponible sur Netflix

Otis, adolescent puceau, connaît tout sur la vie amoureuse puisque sa mère est sexologue. Mais il est tellement timide qu’il lui est impossible d’aborder une fille. Au lycée, il est entraîné par son amie à ouvrir un cabinet de conseil clandestin… Cette série originale pleine d’humour est composée 3 saisons de 8 épisodes chacune. Rigolade assurée !

The Circle game

Crédit photo - Netflix. Image extraite de la série The Circle Game

De prime abord, cette série catégorisée comme téléréalité peut laisser perplexe. Au cours des 12 épisodes, les joueurs ne s’entendent pas et ne se voient jamais. Leur téléphone et le réseau social du même nom que la série, leur permettent de communiquer. Le but du jeu : rester le plus populaire sur The Circle. Qui remportera les 100 000 euros promis au vainqueur ?

Archive 81

Crédit photo - Netflix. Scène de la série Archive 81 sur Netflix

La série d’épouvante Archive 81 raconte l’histoire de l'archiviste Dan Turner. Alors qu’il s’attelle à la restauration d'une collection de cassettes vidéo endommagées, il se retrouve au cœur d’une enquête impliquant la réalisatrice disparue et une secte démoniaque dangereuse. Dan est convaincu qu'il peut sauver cette femme de la fin tragique qu'elle a connue 25 ans plus tôt.

Start Up

Crédit photo - Netflix. Personnages de la série Start Up

Découvrez la série créée par Ben Ketai, mêlant investissement, cryptomonnaie et gang américains. Une jeune informaticienne met au point une technologie digitale innovante. Or, le concept ne plaît pas aux investisseurs car son projet est controversé. Pour se donner un maximum de chance, elle va s'allier à un banquier ambitieux et se retrouver malgré elle, coincée entre un agent du FBI corrompu et un gang de Miami. À regarder sur Netflix ou Prime vidéo !

La cité invisible

Crédit photo - Netflix. Personnages de la série Netflix La Cité invisible

Créatures mythiques et monde parallèle sont de la partie ! Dans la série La cité invisible, sortie en 2021, on découvre un policier enquêtant sur une disparition pris dans une bataille entre le monde invisible et un royaume souterrain peuplé de créatures mythiques. Cette série fantastique est à retrouver sur Netflix dès à présent !