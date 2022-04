Netflix lance une nouvelle catégorie qui va vous faire gagner du temps

En suivant l’idée d’un humoriste américain, Netflix a créé une nouvelle catégorie dans son programme : les « Short Ass Movies », où l’on peut retrouver une sélection de films courts, d’une durée moyenne de 1h30.

Il y a quelques jours, l’humoriste Pete Davidson a créé un clip de rap pour le Saturday Night Live, une émission américaine. Dans son clip, l’artiste se moque de la durée des films parfois beaucoup trop longue, comme dans Il était une fois dans l’Ouest ou encore The Batman.

« Trois heures et quarante-sept minutes ? Mec, tu es fou ! Non merci, je vais plutôt mater un film court comme Miss Daisy et son chauffeur, ou un short ass movie comme Bambi », peut-on entendre dans le clip.

short movies >>>> pic.twitter.com/dLidIQh8Vi — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 3, 2022

Dans son clip, Pete Davidson recommande des films courts à regarder, tous genres confondus. Sa vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, à tel point que Netflix a répondu « Bonne idée » et a décidé de créer une catégorie adaptée aux films courts.

Une sélection de films courts sur Netflix

Sur Netflix, il est désormais possible d’avoir accès à la nouvelle catégorie « Short Ass Movies », qui regroupe des films qui durent en moyenne 1h30. Une sélection idéale quand on a envie de voir un film court, que l’on n’a pas beaucoup de temps devant soi ou que l’on ne veut pas se coucher trop tard.

En France, Netflix a créé une sélection adaptée avec des films comme Baby Sitting 2, Hancock ou encore Problemos. On peut également retrouver des films de moins de 2 heures comme Zombieland, Scary Movie, Hôtel Transylvanie, Sausage Party ou encore Isn’t it Romantic. De quoi passer une bonne soirée film sans rester des heures devant un écran.