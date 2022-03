Voici les codes secrets pour accéder aux catégories « cachées » de Netflix

On vous explique aujourd’hui comment accéder aux catégories cachées de Netflix.

Devenue incontournable de nos jours, la plateforme Netflix peut se vanter de comptabiliser plus de 220 millions d’utilisateurs (221,84 millions pour être précis selon Statista.com), sans parler des

Ce chiffre colossal - bien en dessous du nombre d’utilisateurs réels en raison du partage de comptes - en fait naturellement le service de streaming le plus populaire de la planète.

Mais si tout le monde connaît Netflix et ses fonctionnalités, nombreux sont ceux qui ignorent en revanche que la plateforme propose des catégories « cachées » pour affiner la recherche de contenus.

Sur Netflix, il existe des codes « secrets » pour accéder à des catégories cachées

Comme le rappelle le site Frandoïd, il existe en effet des codes « secrets » qui permettent d’accéder à des catégories bien plus précises que celles dont vous disposez généralement sur votre profil.

Au total, il existe plus de 27 000 codes Netflix différents qui répertorient les contenus (séries, films, docus, animés etc...) par genre, période, mais aussi par acteur ou réalisateur.

Pour utiliser ces codes, c’est très simple, il vous suffit de rentrer directement dans votre navigateur l’URL https://www.netflix.com/browse/genre/, puis d’y ajouter le code attitré.

Si vous souhaitez par exemple consulter la liste de tous les animés disponible, il suffit de rentrer le code attribué à cette catégorie, comme ceci : https://www.netflix.com/browse/genre/7424

Bien sûr, on ne peut vous révéler les 27 000 codes, parce que ça nous prendrait toute une vie et, de toute façon, vous n’aurez jamais le courage de lire jusqu’au bout.

Toutefois, on vous a concocté une petite sélection de ceux qui s’avèrent les plus pertinents et les plus à même de vous plaire.

CODES NETFLIX ACTION ET AVENTURE

CODES NETFLIX ANIME

CODES NETFLIX COMÉDIES

CODES NETFLIX PAR DÉCENNIE

CODES NETFLIX DOCUMENTAIRES

CODES NETFLIX DRAMES

CODES NETFLIX FILMS INTERNATIONAUX

CODES NETFLIX HORREUR

CODES NETFLIX POUR ADOS ET ENFANTS

CODES NETFLIX ROMANCE

CODES NETFLIX SF ET FANTASTIQUE

CODES NETFLIX SÉRIES

CODES NETFLIX SPORT

CODES NETFLIX THRILLERS