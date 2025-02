Netflix pourrait proposer une offre 100% gratuite pour accéder à ses programmes

Face à la concurrence et à la demande des abonnés, Netflix envisagerait de proposer un abonnement 100% gratuit, financé par la publicité.

Netflix est l’une des plateformes de streaming les plus populaires. Avec ses nombreux programmes, comme ses séries exclusives, ses films et ses documentaires, elle propose du divertissement pour tous les goûts. C’est le cas de cette série scandinave qui rend accro les spectateurs et qui a conquis les abonnés Netflix.

Depuis son lancement, Netflix a toujours proposé des abonnements payants pour accéder à ses programmes. Mais depuis peu, l’offre a évolué. Désormais, la plateforme de streaming propose un abonnement moins cher avec de la publicité. Une mesure prise pour attirer de nouveaux abonnés avec un abonnement à un prix abordable, tout en généraux des revenus supplémentaires avec les annonceurs.

Crédit photo : iStock

Ce nouvel abonnement a porté ses fruits pour Netflix puisque cette offre avec publicité représente 55% des nouvelles souscriptions. Ainsi, les revenus publicitaires de la plateforme ont doublé au premier trimestre 2024 par rapport à l’année précédente.

Un abonnement gratuit chez Netflix ?

Alors que les tarifs des abonnements Netflix ont récemment augmenté dans quatre pays, le média JV Tech estime que la plateforme pourrait bientôt proposer une option gratuite. Cet abonnement sera entièrement financé par la publicité, qui pourrait donc être plus importante que dans l’abonnement actuel.

Crédit photo : iStock

Cette mesure pourrait être prise dans le but de faire face à la concurrence. En effet, d’autres plateformes gratuites attirent les abonnés comme Tubi, un site gratuit financé par la publicité ainsi que Sony One, qui propose 54 chaînes gratuites sur le même modèle.

Ainsi, Netflix pourrait bientôt proposer une option gratuite dans le but d’élargir son audience et de concurrencer les autres plateformes, tout en augmentant ses revenus publicitaires. Une nouveauté qui permettrait aux foyers les plus modestes de profiter de tous les programmes de Netflix.