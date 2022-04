Netflix va lancer un nouvel abonnement à petit prix incluant de la publicité

La plateforme de streaming au N rouge a révélé, via son PDG Reed Hastings, songer à introduire de la publicité « d’ici un à deux ans ». Le service de vidéo à la demande proposerait ainsi de nouveaux tarifs d’abonnement moins chers pour ceux qui le souhaitent.

Crédit : kasinv/ iStock

L’idée d’introduire de la pub, qui va à l’encontre du principe de Netflix depuis sa création, a été évoquée mardi 19 avril lors d’une séance de questions réponses après la publication des résultats financiers de l’entreprise pour ce premier trimestre 2022.

« Ceux qui suivent Netflix depuis longtemps savent que je me suis toujours opposé à la complexité de la publicité et je suis très fan de la simplicité de l’abonnement, a d’abord déclaré Reed Hastings. Mais aussi fan que je puisse être, je suis encore plus partisan de laisser le choix aux consommateurs. Certains consommateurs sont plus tolérants envers les pubs et veulent payer moins cher : leur permettre d’obtenir ce qu’ils veulent aurait beaucoup de sens », a-t-il ponctué.

Une nouvelle offre moins chère chez Netflix d’ici quelques mois

C’est en 2007 que Netflix a lancé son service de vidéo à la demande proposant du contenu numérique par abonnement mensuel. Et l’offre est rapidement devenue alléchante : l’accès illimité et sans publicités à un contenu aussi riche que varié comme des films, des séries, des documentaires, des spectacles…

Avec une pareille offre, Netflix est devenu un acteur majeur du service de streaming dans le monde, comptant pas moins de 221 millions d’abonnés à travers la planète. Se faisant, de nouveaux concurrents comme Disney+ (130 millions d’abonnés en février 2022), Amazon Prime, Apple TV+ ou encore Hulu ont développé leur propre plateforme de streaming, ajoutant encore un peu plus de concurrence à Netflix.

Le service créé par Reed Hastings en 1997 souhaite ainsi se démarquer de la concurrence toujours plus croissante en proposant une offre innovante pour attirer des abonnés toujours plus exigeants sur le contenu de la plateforme.

Le nouvel abonnement Netflix, moins cher et avec pubs, pourrait arriver dans plusieurs mois.