On a testé l'escape game immersif “Le Bureau des Légendes”, et voici pourquoi on a adoré !

Vous pensez avoir l'âme d'un agent secret et avez toujours rêvé de le prouver devant vos amis ébahis ? Alors l’escape game immersif tiré de la série “Le Bureau des Légendes” est fait pour vous.

Crédit : Le Bureau des Légéndes - escape game immersif

Vous êtes la dernière recrue de la DGSE, le service de renseignement français. Et votre premier jour ne sera pas une sinécure. À peine vous a-t-on remis votre badge d’agent et installé à votre bureau qu’une situation de crise se déclare. Les effectifs sont limités et c’est à vous qu’il revient de sauver la France d’une attaque de grande envergure. Aucune pression donc.

Devenez la nouvelle "Légende" de la DGSE et sauvez la France d'une terrible menace

C’est dans ce contexte que notre équipe de bras cassés, que dis-je, de professionnels se voit parachutée en plein milieu d’un service en effervescence pour tenter d’enrayer une terrible menace. Imaginé en partenariat avec les créateurs de la série “Le Bureau des Légendes”, et avec l’aval de la DGSE (oui !), le scénario plonge les participants dans un jeu grandeur nature immersif qui a mis nos nerfs à rude épreuve.

Oubliez ce que vous savez sur les escape games

Premier détail qui a son importance, cette expérience n’est pas à ranger dans la même case qu’un escape game classique. Vous devrez donc laisser tomber de nombreux réflexes si vous êtes habitués à ce format et penser différemment. Ensuite, plusieurs étapes de cette mission grandeur nature vous demanderont de mettre à profit différents talents. À vous donc d’affecter au mieux les diverses tâches aux membres de votre équipe.

Enfin, il vous faudra deux heures pour arriver au bout de cette mission. Oubliez l’idée de finir le plus rapidement possible, votre succès ne dépendra pas du temps restant, mais de la réussite des différents objectifs. Et si deux heures peuvent sembler longues, nous vous garantissons que la tension du scénario, couplée aux 300 mètres carrés dans lequel vous évoluerez vous donneront l’effet inverse !

Une rejouabilité bien pensée

Et si vous en voulez encore plus, sachez que les organisateurs de ce jeu grandeur nature ont même pensé à la rejouabilité. Deux ans après son ouverture, la salle propose une autre forme de scénario pour cette rentrée 2022. Le pitch ? L’un des membres de votre équipe n’est pas ce qu’il semble être et pourrait vous trahir. Briefé en amont à l’insu de ses coéquipiers, il aura des objectifs différents des leurs et fera tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. De quoi faire peser une ambiance de suspicion constante durant la mission et briser quelques amitiés au passage !

Crédit : Le Bureau des Légéndes - escape game immersif

Pour conclure, nous ne saurions que trop vous conseiller de tenter cette expérience. Entre les décors fouillés, les comédiens talentueux qui viendront rythmer l’aventure et le scénario complexe et intéressant, vous passerez à coup sûr un bon moment qui vous donnera envie de revenir. Mention spéciale à Tata (ou Tonton), l’agent qui vous remet votre badge en début de mission en créant votre légende (votre nom d’agent) après un questionnaire amusant et ingénieux. J'étais moi-même l'agent "Ectoplasme", ça ne s'invente pas ! Alors, tentés ? Pour réserver votre session, rendez-vous sur le site officiel de l'escape game immersif "Le Bureau des Légendes".