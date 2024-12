Confronté à une grosse polémique, Michou retire son nouveau jeu de société de la vente

À l’approche de Noël, Michou a mis en vente un jeu de société intitulé “Qui sera le menteur ?” Annoncé pour les enfants, le jeu était en réalité complètement inadapté.

Michou est un youtubeur suivi par près de 10 millions d’abonnés. Comme d’autres de ses confrères, Michou a décidé de se lancer dans la restauration rapide, mais aussi de créer un autre projet à l’approche de Noël. En effet, Michou a développé un jeu de société intitulé “Qui sera le menteur ?”, que l’on pouvait retrouver sous le sapin cette année.

Ce jeu très simple est basé sur des questions-réponses à laquelle on peut, ou non, mentir. Selon les recommandations sur la boîte, il est adapté aux enfants de 7 ans et plus. Au départ, l’idée de Michou a fonctionné puisque de nombreux Français ont commandé ce jeu pour faire plaisir aux enfants à Noël. Cependant, la joie a fait place à la stupeur en ouvrant la boîte.

Crédit photo : @Eileen_Hilll / X

S’il était écrit que le jeu était adapté aux enfants, la réalité était tout autre. De nombreuses questions faisaient référence à la sexualité ou la consommation d’alcool. En effet, on pouvait lire des questions comme : “As-tu déjà fait quelque chose de coquin chez un ami ?”, “As-tu déjà consommé des produits stupéfiants ?”, “As-tu déjà eu un animal en chaleur qui a voulu le faire avec toi ?” ou encore “As-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire quelque chose de coquin ?” Des questions très inappropriées pour des enfants.

En découvrant le jeu, les familles ont déclenché une vive polémique. Les critiques ont fusé sur les réseaux sociaux, comme cet internaute qui a déclaré : “Ils ont vraiment un problème les créateurs de ce jeu pour le conseiller à des enfants !”

Le jeu retiré de la vente

Face à cette polémique, Michou a rapidement réagi en publiant un message sur son compte X. Le youtubeur a mis en cause la responsabilité de Topi Games, l’éditeur du jeu, qui a l’habitude de commercialiser des jeux pour enfants et adultes. Finalement, le jeu a été retiré de la vente.

“Jamais je ne me serais permis d’y mettre ce genre de questions et encore moins pour un public aussi jeune. J’ai immédiatement fait remonter l’information. La boîte sera donc retirée de la vente et un remboursement sera effectué aux clients”, a rédigé Michou sur X.

De son côté, Topi Games, l’éditeur du jeu, “regrette profondément les désagréments et les inquiétudes” provoquée et “assume la totale et entière responsabilité de cette erreur”. Il évoque également une “erreur de fabrication dans les processus de validation des contenus”.

Bien que ces excuses soient légitimes, il est très étrange que Michou ne se soit pas rendu compte de cette erreur plus tôt. En effet, le youtubeur a affirmé avoir passé “plusieurs mois à travailler sur ce projet” et a évoqué plusieurs fois son jeu dans ses vidéos. Il a même tourné une séquence dans laquelle il teste lui-même son jeu.

Crédit photo : @Michou / YouTube

Une erreur qui ne passe pas au goût des internautes qui ont déclaré : “Au final, il n’a pas bossé plusieurs mois sur le projet. Il a la boîte en mains, il peut clairement lire le 7ans+ !”