L'énorme succès du nouveau jeu Pokémon, avec plus de 10 millions de téléchargements en quelques jours

Il y a quelques jours, Pokémon a lancé un tout nouveau jeu mobile : Pokémon trading cart game pocket. Une nouveauté qui ravit les fans puisque le jeu a déjà été téléchargé plus de 10 millions de fois.

Actuellement, un nouveau jeu mobile connaît un énorme succès. Il s’agit de la nouveauté de Pokémon, qui a sorti un jeu nommé Pokémon trading card game pocket. Le principe du jeu est très simple : vous devez collectionner les célèbres cartes Pokémon. Lancées en 1996, ces cartes se collectionnent et s’échangent depuis des années, et certaines peuvent valoir une petite fortune. Pour cette raison, certaines personnes ont réussi à créer un business autour des cartes Pokémon, gagnant des centaines de milliers d'euros par an.

Crédit photo : iStock

En téléchargeant ce jeu, les joueurs peuvent collectionner les cartes Pokémon en ouvrant deux paquets de cartes par jour, le tout gratuitement. Pour ouvrir plus de paquets en attendant moins longtemps, les joueurs peuvent dépenser des Poké Lingots, la monnaie du jeu, afin d’obtenir des sabliers et d’acheter des accessoires. Comme le précise BFMTV, il est bien sûr possible d’échanger des cartes avec ses amis et de réaliser des combats.

“Ce jeu vous permet de collectionner facilement les cartes Pokémon, que les joueurs du monde entier apprécient depuis leurs débuts en 1996, mais dans un nouveau format numérique”, a déclaré Takato Utsonomiya, chef de l’exploitation de la Pokémon Compagny.

226 cartes à collectionner

Si certaines cartes sont les mêmes que les cartes physiques, d’autres sont totalement nouvelles. Certaines cartes sont également immersives puisqu’elles proposent une petite scénographie aux joueurs. Au total, il existe 226 cartes à collectionner.

Depuis sa sortie le 30 octobre dernier, le jeu connaît un immense succès, notamment grâce aux réseaux sociaux. Sur TikTok et Twitch, le hashtag #pokemontcg a été utilisé par plus de 1,3 millions d’internautes. En moins de quatre jours, le jeu a été téléchargé plus de 10 millions de fois. Un succès bienvenu pour Pokémon, dont les revenus ont explosé. L’entreprise a gagné environ 12 millions de dollars en seulement quelques jours, une affaire rentable.