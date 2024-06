Ils gagnent 5 000 euros en remportant la coupe de France de Quiz 2024 !

Ce dimanche 23 juin s’est tenue la Coupe de France de Quiz 2024. Pour l’occasion, 80 participants ont tenté leur chance et un binôme a remporté la très belle somme de 5 000 euros.

Et si vous gagniez de l’argent en vous amusant ? C’est ce qu'a proposé Quiz Room en organisant la Coupe de France de Quiz 2024 ce dimanche 23 juin.

L’événement avait lieu au centre Quiz Room La Villette et 80 participants se sont déplacés pour l’occasion. Répartis en 40 binômes, ils sont venus des quatre coins de la France pour tenter de remporter le championnat et la somme de 5 000 euros promise aux vainqueurs.

Crédit photo : Quiz Room

Le principe des salles de jeux Quiz Room est simple : lors d’une expérience immersive, vous devez répondre à des questions avec votre binôme et tenter de piéger vos adversaires. Si vous aurez besoin de faire appel à vos connaissance pour gagner, vous devrez aussi faire preuve de malice et de perspicacité en utilisant les pouvoirs proposés pour tendre des pièges aux autres équipes. Bloquer les autres joueurs, utiliser un jocker, voler des points aux autres : tout est permis !

Crédit photo : Quiz Room

Dans les salles de jeux, tout est fait pour rendre l’expérience la plus immersive possible : buzzer, lumières, pupitres, voix-off… Une fois dans la salle, vous vous croirez sur un vrai plateau télé !

Une compétition acharnée

Lors du championnat, la compétition a été serrée. Le duo de Thomas et Thomas, originaire de Dijon, a fini ex-eaquo avec celui d’Elsa et Rodolphe, venus de Herblay. Seul le buzz d'or a permis de les départager. Finalement, les grands gagnants de ce championnat sont Elsa et Rodolphe, qui ont remporté les 5 000 euros. Sur le podium, on retrouve ensuite les deux Thomas suivis de Jordan et Jean-Damien, venus tout droit de Montpellier.

Crédit photo : Quiz Room

Si vous aussi, vous souhaitez défier vos proches et vous amuser, sachez qu'il existe 45 salles de jeux Quiz Room partout en France. Comptez une heure de jeu pour une session classique et réunissez vos proches : jusqu’à 18 personnes peuvent jouer en simultané. Pour participer, vous n’aurez pas besoin d’avoir une solide culture générale puisque le quiz propose de nombreuses questions sur le cinéma, la musique et la culture populaire. En plus de cela, l’expérience peut être personnalisée selon vos centres d’intérêt. N’hésitez plus et amusez-vous !