ALERTE JOB DE RÊVE : une chaîne TV vous paie 42 000 € pour regarder tous les matchs de la Coupe du monde

Des milliers (pour ne pas dire des millions) de personnes aimeraient être grassement payées pour regarder les matchs de la Coupe du monde de foot l’été prochain. Cela tombe bien, c’est ce que propose une chaîne de télé.

Une offre d’emploi alléchante

Vous cherchez un job cet été mais en même temps, vous ne voulez louper aucun match de la Coupe du monde de foot ? Figurez-vous que c’est possible. Il ne s’agit pas d’articuler son emploi du temps autour des matchs, mais bien d’être payé pour les regarder.

En effet, Fox Sports va réaliser le rêve d’une personne (très) chanceuse. La chaîne de sport américaine recherche un observateur en chef pour la Coupe du monde à l’été prochain. Vous trouvez que c’est trop beau pour être vrai ? Pourtant, l’annonce d’emploi est tout ce qu’il y a de plus vraie.

50 000 dollars pour regarder l’intégralité de la Coupe du monde de foot

Crédit photo : demaerre/ iStock

La suite après cette vidéo

Bien sûr, il ne s’agira pas de se tourner les pouces devant les matchs de foot. Fox Sports veut que vous regardiez chacun des 106 matchs de la compétition. Votre mission ensuite : créer du contenu pour les réseaux sociaux.

La chaîne attend de vous que vous soyez à l’aise devant une caméra car vous serez filmé, mais aussi que vous soyez calé en sport et donc en foot afin de partager des extraits et des analyses engageantes avec les internautes et discuter avec eux. Cerise sur le gâteau, le tout se déroulera dans un cube en verre installé en plein cœur de Time Square, devant les passants.

Par ailleurs, la chaîne pourrait réserver de belles surprises à l’heureux élu. Des personnalités du sport et en tous genre pourraient passer une petite tête pour regarder les matchs à vos côtés. Imaginez un peu si Zidane ou LeBron James se pointent !

Si vous remplissez tous ces critères, vous serez payé 50 000 dollars (soit près de 42 000 euros) pour couvrir l’événement du 6 juin au 26 juillet 2026. Si vous êtes intéressé, proposez une vidéo dans laquelle vous faites part de votre motivation, puis postulez sans plus attendre sur l’offre publiée sur Indeed.