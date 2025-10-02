« Affreux » : les 3 mascottes de la Coupe du monde de foot 2026 ne font pas l'unanimité chez les internautes

À chaque compétition sportive sa mascotte. Cependant, pour l’édition 2026 de la Coupe du monde de foot, ce seront trois mascottes qui assureront les festivités.

C’est un rendez-vous que les amoureux du ballon rond attendent avec impatience. Dans moins d’un an débutera la Coupe du monde de football. Pour cette édition 2026, la compétition aura lieu dans trois pays différents, une grande première. Ainsi, vous pourrez suivre vos équipes préférées au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Puisque ces pays seront mis à l’honneur, il leur faut bien une mascotte chacun pour les représenter comme il se doit. Ainsi, la FIFA a dévoilé il y a quelques jours les trois mascottes qui accompagneront les supporters durant un mois.

Vous pouvez désormais faire la connaissance de Maple l’élan canadien, Zayu le jaguar mexicain et Clutch le pygargue américain. Chacun représente un animal emblématique du pays hôte mais pas seulement. Le trio a aussi pour but de refléter la culture et l’identité des trois pays.

Des mascottes en charge des festivités… mais qui ne font pas l’unanimité

Crédit photo : FIFA

Les trois mascottes se veulent être un symbole d’unité et de diversité, à l’image de la richesse culturelle des pays d’Amérique du Nord. Surtout, elles auront pour mission de divertir les supporters aux abords des stades et dans les stades pour assurer la fête.

« Plus il y a de mascottes, plus la fête sera belle ! Maple, Clutch et Zayu gagneront les cœurs et susciteront des scènes de liesse en Amérique du Nord et dans le monde entier », affirme Gianni Infantino, président de la FIFA.

Pour ceux qui ne pourraient se passer de Maple, Zayu et Clutch, vous pourrez les retrouver dans le jeu vidéo arcade FIFA Heroes ainsi que dans FIFA Super League Soccer sur Roblox.

Crédit photo : FIFA

Sur les réseaux sociaux, les internautes ne sont pas convaincus par les trois mascottes.

« On dirait une série animée avec un budget vraiment, vraiment bas » ; « On dirait une émission de télé pour gosses de m**** » ; « Affreux, quoi » ; « Ils ont juste balancé une consigne à une IA et se sont dit, "Super, c'est fait" ? » ; « Footix a jamais dans nos coeurs », peut-on lire sur Reddit et Instagram.

La Coupe du monde de foot aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026.

Et vous, que pensez-vous de ces mascottes ?