Le Luxembourg offre 370 emplois sans diplôme payés jusqu'à 5600€ par mois

Le marché de l'emploi est difficile. Mais voilà que le Luxembourg propose 370 emplois sans diplôme pour un salaire confortable.

Un métier recherché et bien payé

Après la Suisse qui offre 80 000 emplois avec des salaires très attractifs, c’est au tour du Luxembourg de lui emboîter le pas. Il est rare de trouver un métier qui soit bien rémunéré sans avoir de diplôme. C’est pourtant ce que propose le Grand-Duché.

On compte 377 offres d’emploi dans les annonces ce mois-ci pour les laveurs de vitres. Le métier a pris du galon depuis mai 2025 et la mise à jour de la convention du nettoyage. Il faut dire que l’emploi est niche dans le marché du travail luxembourgeois. Aujourd’hui, un laveur de vitres peut gagner 18 euros de l’heure pour 40 heures de travail par semaine, précise le site Media Avenir.

Salaire et conditions requises pour devenir laveur de vitres

Crédit photo : Addictive Stock/ iStock

La suite après cette vidéo

Les candidatures devraient prochainement se bousculer pour laveur de vitres. Un débutant peut percevoir entre 3 200 et 3 500 € bruts par mois. Pour les plus expérimentés, le salaire peut grimper jusqu’à 5 600 euros bruts mensuels.

Si les recruteurs ne demandent aucun diplôme particulier, ils recherchent néanmoins des profils précis. Une expérience d’un à deux ans en lavage de vitres professionnel au Luxembourg, si possible, est recherchée. Cela dit, les recruteurs mettent surtout l’accent sur les aptitudes des candidats : l’absence de vertige et l’aisance à travailler sur une échelle ou un toit, pouvoir travailler tôt ou tard dans la journée et certains week-ends, avoir le permis B et posséder un véhicule afin d’être autonome dans les déplacements, et parler français ou une autre langue pour suivre les consignes de sécurité.

Aussi, il ne faut pas l’oublier, une bonne condition physique s’impose. Le métier de laveur de vitres peut être exigeant. Outre les horaires décalés, il impose d’être en bonne forme physique. Les laveurs de vitres portent leur matériel chaque jour et répètent les mêmes gestes. Enfin, le travail peut être dangereux puisqu’il se pratique le plus souvent en hauteur. Pour cet aspect, les employés peuvent percevoir une prime.

Reste que, malgré tout, le métier de laveur de vitres tend à se démocratiser avec la multiplication des bâtiments vitrés.